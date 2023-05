Streit bei „Höhle der Löwen“ hinter den Kulissen mit Investorin Onaran

Von: Elena Rothammer

Die Business-Influencerin Tijen Onaran ist ab Herbst 2023 in der neuen Staffel von „Die Höhle der Löwen“ als Jurorin zu sehen. Zwischen ihr und den restlichen Investoren soll es allerdings zu Streitigkeiten gekommen sein.

Köln – Tijen Onaran (38) ist eine Unternehmerin, Moderatorin, Autorin und in der kommenden 14. Staffel von „Die Höhle der Löwen“ auch Investorin. Mit den anderen Juroren wie Dagmar Wöhrl (68) oder auch Carsten Maschmeyer (63) sollte sie dort eigentlich um Gründer und deren Start-ups kämpfen. Stattdessen soll es in der Reihen der Löwen bei den Dreharbeiten zu Unstimmigkeiten gekommen sein und Tijen Onaran anecken.

Tijen Onaran ermahnt „Höhle der Löwen“-Kollegen wegen Aussprache und inkorrektem Gendern

Auch im Herbst wird wieder eine neue Staffel der beliebten Gründer-Show zu sehen sein. Erst in der aktuellen Runde konnte sogar eine Gründerin mit nur 50 Euro Umsatz einen Deal in „Die Höhle der Löwen“ abstauben. Bei den Dreharbeiten zur nächsten Runde soll die Stimmung allerdings angespannt sein, wie Gründerszene erfahren hat. Zwar hat Tijen Onaran angeblich schon bei vier Start-ups zugeschlagen und investiert, doch zwischen ihr und ihren Mit-Juroren soll es kriseln. Die Stimmung am DHDL-Set wird von Insidern und Show-Beteiligten seit ihrer Teilnahme als „vergiftet“ beschrieben.

Mit Nils Glagau (47) soll Tijen Onaran sogar schon aneinander geraten sein. Der Grund: Der Investor habe angeblich ihren Namen mehrmals falsch ausgesprochen. Nach einer hitzigen Diskussion habe sie schließlich wütend das Studio verlassen. Außerdem soll Onaran ihre Kollegen vor laufender Kamera ermahnt haben, korrekt zu gendern. Generell schlage sie einen rauen Ton an und spiele sich als „offizielle Frauen- und Sexualbeauftragte“ auf, heißt es aus Insider-Kreisen.

Tijen Onarans forsches Auftreten überzeugt die Gründer bei „Die Höhle der Löwen“

Auch wenn es für die Stimmung unter den Löwen nicht förderlich sein soll, kommt Tijen Onaran bei den Gründern aber wohl gut an. Insider loben ihre Leistung als Investorin in der VOX-Show. Die gebürtige Karlsruherin sei wortgewandt und habe ein forsches Auftreten. Den Gründern stelle sie stets die richtigen Fragen. Ihr Know-how in Sachen Start-up habe viele positiv überrascht.

In der Regel sind in der Show aber alle Augen auf die ideenreichen Start-up-Unternehmer gerichtet. Sogar Joey Kelly wagte sich in der aktuellen Staffel in „Die Höhle der Löwen“. Der The-Kelly-Family-Star konnte mit seinem Auftritt allerdings wenig überzeugen. Verwendete Quellen: Gründerszene