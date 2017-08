Streit im Hause Katzenberger eskaliert: Jetzt rechnet Jenny mit Daniela ab

Zwischen den beiden Halbschwestern Jenny Frankhauser (24) und Daniela Katzenberger (30) läuft es schon länger nicht sehr harmonisch. Jetzt reicht es Jenny.

Ludwigshafen - Wie es scheint, hat Jenny Frankhauser (24) jetzt genug von ihrer Halbschwester Daniela Katzenberger (30). Schon seit Monaten gibt es zwischen den beiden Streit, berichtet express.de. Grund hierfür ist der plötzliche Tod von Jennys Vater, der die 24-Jährige sehr mitgenommen hat. Daniela sei nach dem Tod nicht für ihre kleine Schwester da gewesen, behauptet Jenny. In einem TV-Interview mit RTL macht sie ihrem Frust und Ärger über Daniela jetzt Luft.

„Ich habe keine Schwester mehr“

Für Jenny steht eins fest: Zu einer Versöhnung wird es nicht kommen. Vor laufenden Kameras sagt sie: „Ich habe keine Schwester mehr. Ich bin zutiefst enttäuscht. Das wird nie wieder gut.“

Die 24-Jährige ist unglaublich sauer auf ihre Halbschwester, sie wirft ihr vor, ihr Mitleid nur vorgetäuscht zu haben. „Was mich so extrem sauer gemacht hat ist, dass sie Interviews gegeben hat - und wie sie sich eine Träne rausdrückt.“

Gerade in so einer schweren Zeit, hätte sie die Unterstützung von Daniela gebraucht. Aber die war nicht mal auf der Beerdigung, was für Jenny unverzeihlich ist. „Sie hätte das einfach mit uns durchstehen müssen und sich nicht einfach nach Mallorca verpieseln und im Pool liegen und die Sonne genießen, während ihre Familie gerade untergeht.“

Fit nicht, aber anwesend Wer noch ? ☺️ Ein Beitrag geteilt von Daniela Katzenberger (@danielakatzenberger) am 20. Aug 2017 um 23:44 Uhr

Es sind harte Worte, die Jenny öffentlich an ihre Halbschwester richtet. Daniela Katzenberger hat sich bis jetzt jedoch noch nicht dazu geäußert.

sdr