„Auf dem Rücken der Kinder“: Pietro Lombardi und Sarah Engels Ehemann Julian beleidigen sich öffentlich

Zoff in der Patchwork-Familie: Julian Engels und Pietro Lombardi streiten sich öffentlich wegen Alessio. Ein Gruselfilm soll der Grund sein.

Köln – Der Rosenkrieg zwischen Sarah Engels (30) und Pietro Lombardi (31) 2016 war dreckig, doch seitdem scheint sich die Patchwork-Familie zusammengerauft zu haben. Die Betonung liegt hier wohl auf „scheint“, denn ganz so harmonisch, wie das bei Instagram immer aussieht, ist die Beziehung offenbar nicht – zumindest nicht die von Pietro und Sarahs neuem Ehemann Julian Engels (30). Die beiden feinden sich jetzt sogar öffentlich im Netz an.

Pietro Lombardi und Julian Engels: Streit wegen Erziehung von Alessio

Bei dem Streit zwischen Pietro und Julian Engels geht es um Sohn Alessio (8), den Pietro gemeinsam mit Sarah hat. In seiner Instagram-Story teilte Julian mit, dass er und Sarah in der Nacht auf Montag, den 21. August, nicht besonders gut geschlafen hätten, weil Alessio ständig aufgewacht sei. Grund sei ein gruseliges Video gewesen, dass der Junge „am Wochenende“ geschaut habe.

Der Ex von Sarah Engels fühlt sich angegriffen, immerhin war Alessio am Wochenende bei ihm und er meint, einen unterschwelligen Vorwurf in Julians Worten zu lesen. Deshalb reagiert er und will das Ganze nicht auf sich sitzen lassen. „Ist nicht korrekt. Wir können reden, wir sind alt genug“, antwortete er auf Julians Story, woraufhin dieser nur erklärte, dass es gar nicht um Pietro gegangen sei. „Es dreht sich nicht immer alles um dich. Nicht böse gemeint, aber ehrlicherweise hatte ich heute Morgen wirklich andere Dinge im Kopf als dich.“

Julian ist der Ansicht, dass Pietro sich die Reaktion und die damit verbundenen Schlagzeilen „auf dem Rücken der Kinder“ hätte sparen können, woraufhin Pietro zurückfeuert: „Zeige ich meine Kinder öffentlich oder du? Stell dir die Frage selber. Thema zu. Lass uns respektvoll miteinander umgehen und für Alessio da sein. Das reicht auch.“

Pietro Lombardi rechtfertigt sich: Streit mit Julian will er nicht auf sich sitzen lassen

In seiner Story meldet sich Pietro danach noch einmal zu Wort und erklärt, was ihn am meisten an dem Vorfall störe. Er finde es ganz normal, dass Kinder ab und zu etwas Gruseliges sehen, was ihnen Angst macht. Das könne allein schon mit YouTube-Werbung oder im Kinderprogramm passieren. Allerdings gefällt ihm die Unterstellung nicht, dass Alessio bei ihm zu Hause aktiv gruselige Videos schauen dürfe, denn dem sei nicht so: „Passiert, ist nichts Verwerfliches. Da kriegen die Kinder vielleicht Angst, kann alles passieren. Aber es geht darum, dieses Bewusste: ‚Hier, am Wochenende, der war beim Vater, bei uns würde sowas nie passieren.‘“

Zoff in der Patchwor-Familie: Julian Engels und Pietro Lombardi streiten sich öffentlich wegen Alessio. Ein Gruselfilm soll der Grund sein. (Fotomontage) © IMAGO/Panama Pictures & IMAGO/Eventpress

Die Darstellung mit dem Wochenende ist es eben, die Pietro an der Geschichte stört: „Dieses Aufkitzeln, weil er ja bei uns war und ‚Oh, was ist denn da passiert?‘ Wie oft kam Alessio am Wochenende zu mir und konnte nicht schlafen, das hinterfrag ich gar nicht. Bei uns guckt er keine bewussten Gruselfilme oder Horrorfilme.“

Apropos Pietro Lombardi: Haben sich Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa heimlich getraut? Nach Instagram-Story machen Hochzeitsgerüchte die Runde. Verwendete Quellen: Instagram