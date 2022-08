Sturzbetrunken oder gut gelaunt? Fans diskutieren Video von lallender Sarah Engels

Sarah Engels und Julian albern Nachts im Hotel rum © Instagram/sarellax3

Sarah Engels scheint richtig Spaß im Urlaub zu haben. Während ihre Kinder tief und fest schlafen, albert sie mit Julian im Hotelzimmer rum. Vor lauter Lachen kann sich die Sängerin kaum noch auf den Beinen halten.

Hawaii - Nach müde kommt albern. Das ist auch an dem jüngsten Instagram-Posting von Sarah Engels deutlich zu erkennen, die mitten in der Nacht im Schlafzimmer mit Ehemann Julian rumalbert. Die Sängerin läuft an der Fußseite des Bettes herum und tut so, als würde sie eine Treppe hinunterlaufen. Dabei bekommt Sarah Engels einen mächtigen Lachkrampf.

Sarah und Julian Engels albern im Urlaub rum

Sarah Engels urlaubt derzeit mit Ehemann Julian und ihren Kindern Alessio und Solea auf Hawaii. Am Abend, wenn die Kinder schon tief und fest schlafen, geht bei dem jungen Pärchen die Party los. So kann sich Sarah Engels vor Lachen kaum noch auf den Beinen halten. Bevor Julian überhaupt erklären kann, worum es sich in dem Video handelt, bekommt Sarah Engels einen dicken Lachkrampf.

Sie kann schon gar nicht mehr richtig stehen und muss sich am Türrahmen festhalten. Sie bekommt auch kein einziges Wort heraus und Fans können nur erahnen, was Sarah ihnen im Video sagen will: „Wir haben im Keller glaub ich noch ne Flasche. Soll ich dir eine Flasche mit aus dem Keller holen?“, fragt sie ihren Julian. Dann macht sich die Zweifachmama auf den Weg und tut so, als würde sie am Fußende des Bettes eine Treppe hinunterlaufen.

Sarah Engels‘ Lache ist ansteckend: Fans kriegen sich kaum noch ein

Bei der letzten Stufe rutscht sie aus und kriegt sich vor Lachen kaum noch ein. Auch Julian und ihre Follower lassen sich davon anstecken und feiern die Sängerin für ihre authentische Art. Andere schreiben: „Egal was du nimmst, gib mir auch was davon“. Ob die beiden betrunken oder einfach nur so müde sind, dass sie schon albern werden, lässt sich aus dem kurzen Clip nicht erschließen. Lustig ist es aber auf jeden Fall.

Sarah Engels Fans kriegen sich vor Lachen kaum noch ein und fluten die Kommentarspalte mit lachenden Emojis © Instagram

Wer den ganzen Tag in der Sonne herumläuft, kann sich schnell einen dicken Sonnenbrand holen. Das muss auch Sarah Engels erfahren, als sie sich mit einem knallroten Gesicht auf Instagram meldet. Sowohl Wangenknochen als auch die Schultern der Sängerin sind komplett verbrannt. Verwendete Quellen: Instagram/sarellax3