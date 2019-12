Sunrise Avenue: Aufgewühlter Samu Haber verkündet schockierende Band-Nachricht

Samu Haber hat das Ende seiner finnischen Band Sunrise Avenue bestätigt. Davor werden sich die Musiker aber noch von ihren Fans verabschieden.

Zu einer weltweit gestreamten Pressekonferenz hat die Band Sunrise Avenue am Montag in Helsinki eingeladen. Die Spannung bei Fans und Presse war enorm. Welche Neuigkeiten würden die Jungs der finnischen Rockgruppe verkünden? „Es gab eine Menge Aufregung und Angst in den vergangenen Tage in sozialen Medien anlässlich dieses Events. Ich denke, es ist Zeit, die Leute zu erlösen. Warum sind wir heute hier?“ Diese alles entscheidende Frage stellte der Leiter der Pressekonferenz zu Beginn an Leadsänger Samu Haber (43). Und der kam auch schnell auf den Punkt - mit einer schockierenden Nachricht für alle Fans.

Auf einer Pressekonferenz in Helsinki verkündete Frontman Samu Haber das Ende seiner Band „Sunrise Avenue".

Frontsänger Samu Haber gibt Ende von Sunrise Avenue bekannt

„Wir haben zusammen mit den Jungs entschieden, aufzuhören“, verkündete ein sichtlich aufgeregter Samu Haber an die versammelten Journalisten das Ende der Band. „Es ist natürlich eine sehr große Entscheidung“, räumt der Finne ein. „Dieses Thema steht seit einer sehr langen Zeit im Raum und ist über Monate hinweg gewachsen. Für Außenstehende ist unsere Entscheidung vermutlich unbegreiflich. Und egal wie viel ich hier über die Gründe erklären würde, ihr würdet es vermutlich nie ganz verstehen“, fährt der Sänger und Gitarrist fort und blickt in zahlreiche erschütterte Gesichter der Journalisten - einigen stehen sogar Tränen in den Augen.

Er und die Jungs seien mehr als stolz auf alles, so Haber weiter. Die Bandmitglieder würden auch nach ihrer gemeinsamen Zeit als Musiker befreundet bleiben.

Sunrise Avenue geben Samu Haber spricht von „großer Erlösung“

Samu Haber, der auch als Jury-Mitglied in der ProSieben/Sat.1-Show „The Voice of Germany“ im Einsatz war, spricht aber auch von einer „großen Erlösung“, die dieser Schritt für alle und besonders für ihn mit sich bringe. Zu groß scheint die Dauerbelastung der vielen Projekte vor allem für den Gründer der Band gewesen zu sein.

Sunrise Avenue mit großer Abschluss-Tournee

Einen kleinen Trost hatte Sänger aber für die enttäuschten Fans. Bei einer großen Abschluss-Tour unter dem Titel „Thank You For Everything“ (übersetzt: „Danke für alles“) wollen die aktuell fünf Bandmitglieder ein letztes Mal die Konzerthallen rocken. In Deutschland, Österreich und der Schweiz stehen Sunrise Avenue Sommer 2020 bei insgesamt sechs Konzerten ein letztes Mal auf der Bühne. Das endgültige Finale soll dann am 15. August in der Heimatstadt Helsinki stattfinden. Mit dieser Ankündigung präsentierte die Band auch gleich ihre letzte Single mit dem Titel „Thank Your For Everything“.

Tourdaten der Abschluss-Tournee von Sunrise Avenue - „Thank You For Everything“-Tour

04. Juni 2020 Leipzig Arena

05. Juni 2020 Barclaycard Arena, Hamburg

04. Juli 2020 Hallenstadion, Zürich

24. Juli 2020 Stadthalle Wien

25. Juli 2020 Olympiahalle München

01. August 2020 Lanxess Arena, Köln

15. August 2020 Olympic Stadium, Helsinki, Finland

Sunrise Avenue - Anfänge der finnischen Erfolgsband

Samu Haber gründete die Band Sunrise im Jahr 1992 zusammen mit Jan Hohenthal, der in der heutigen Besetzung nicht mehr Teil der Band ist. Im Jahr 2002 änderten die Musiker den Bandnamen in Sunrise Avenue. Zu den größten Hits zählen „Fairytale Gone Bad“ (2006) und „Hollywood Hills“ (2011). Weitere Informationen zur Trennung hat Sunrise Avenue auch auf der Band-Homepage veröffentlicht.

Sunrise Avenue löst sich auf: Fans zeigen Entsetzen auf Instagram

Unter dem neuesten Instagram-Post von Sunrise Avenue, der Ankündigung der Pressekonferenz vor einer Woche, haben zahlreiche Fans am Montag ihr Bedauern und Entsetzen über das Ende der Band ausgedrückt. „Ich bin so traurig über diese schreckliche Nachricht“, „Ich kann es nicht fassen“ oder „Mein Herz ist gebrochen“ schreiben die Fans mit weinenden Smileys. In den Kommentaren zeigen die rund 87.000 Follower aber auch Verständnis für Samu Habers Entscheidung und seiner Bandmitglieder.

Der Frontmann Haber meldete sich auch über seinen persönlichen Instagram-Account mit einem emotionalen Statement an seine Fans. „Die Erinnerungen, die wir haben und die wir noch machen werden, kann uns niemand nehmen“, schrieb der 43-Jährige. „Sunrise Avenue wird es noch ein Jahr geben. Und obwohl unsere Herzen voller starker Gefühle sind, hell und dunkel, haben wir keine Angst. Wir werden mit einem dankbaren und mutigen Herzen dorthin gehen und jede verdammte Sekunde davon genießen“, so Haber weiter.

