Großartige Szenerie: Ein "Tatort" nur im Stau

Dem Stau entkommt keiner. Er vereint die Menschen in ihrer Sehnsucht nach dem Feierabend. In dieser Szenerie spielt der außerordentliche Stuttgarter „Tatort: Stau“ von Dietrich Brüggemann.

Worum geht es in dem aktuellen Fall?

In einem Wohngebiet wird ein Mädchen tot aufgefunden. Ist sie aus einem Auto geworfen worden, wurde sie angefahren? Unklar. Der einzige Zeuge ist drei Jahre alt. Sebastian Bootz (Felix Klare) befragt ihn zwar, die diversen Antworten sind jedoch mit Vorbehalt zu betrachten. Klar ist aber, dass der Täter in einem Stau stecken muss, dem auf der Stuttgarter Weinsteige keiner entkommt. Thorsten Lannert (Richy Müller) beginnt, unterstützt von Schutzpolizisten, Auto für Auto abzuklappern. Dabei stößt er nicht gerade auf Freundlichkeit. Und irgendwann entwickelt sich eine handfeste Meuterei.

Was ist das Besondere am 20. Fall der Stuttgarter?

Die großartige Szenerie. Dietrich Brüggemann inszeniert mitten im öffentlichen Raum ein intimes Kammerspiel. Unterschiedliche Menschen mit ihren Schicksalen werden vorgestellt, jedes Auto ist eine eigene Welt. Lannert begegnet der Geschäftsfrau mit Chauffeur, dem streitenden Ehepaar auf dem Weg zur Paartherapie, dem Teilzeitvater mit Kleinkind, der Mutter im dicken SUV, die von ihrem nervigen Kind terrorisiert wird, dem vom Chef schikanierten Fabrikarbeiter, der angeheiterten Freundesgruppe auf dem Weg zum Junggesellenabschied. Liebevoll hat Brüggemann die Musik ausgewählt, die in jedem Auto spielt und die Figuren charakterisiert – sechs Hits in G-Dur.

Wie wurde das Setting praktisch umgesetzt?

Man kann nicht 13 Drehtage lang eine zentrale Verkehrsachse sperren. Die Straße wurde also nachgebaut. In einer 8000 Quadratmeter großen Messehalle in Freiburg entstanden 100 Meter Stuttgart. Der abendliche Blick auf die Stadt im Tal wurde als Hintergrund projiziert.

Wer ist Dietrich Brüggemann?

Der 41-jährige Münchner Regisseur und Drehbuchautor machte mit Filmen wie „Kreuzweg“ über ein radikal-katholisches Mädchen und der derben Neonazi-Satire „Heil“ auf sich aufmerksam. Jüngst drehte er einen HR-„Tatort“ mit Ulrich Tukur, der an den Film „Und täglich grüßt das Murmeltier“ angelehnt ist.