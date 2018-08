Liebes-Aus: Hat Sylvie Meis kein Glück mit den Männern?  

Sylvie Meis (40) scheint kein Glück mit den Männern zu haben. Vor ein paar Wochen war die Moderatorin noch richtig verknallt in einen spanischen Millionär. Nun scheint alles vorbei zu sein.

München - Sylvie Meis (40) turtelte vor kurzem noch mit einem neuen Mann. Nun ist die hübsche Moderatorin, laut Bild.de, wieder solo. Mit dem spanischen Millionär Manuel Campos Gullar (42) ist demnach schon wieder alles vorbei.

Sylvie Meis schon wieder Single?

„Ich bin Single“, bestätigte Sylvie Meis gegenüber Bild.de. Schon mit dem niederländischen Arzt Sander Klieverik (32) hatte die ehemalige "Let's Dance"-Moderatorin Sylvie Meis kein Glück. Nun folgt das zweite Liebes-Aus in kurzer Zeit. Dabei schien es im Frühjahr, als wollte sich die Blondine ganz auf ihre Familie und ihre Karriere konzentrieren. Kein Wunder, schließlich war das vergangene Jahr für Sylvie Meis eine wahre Gefühls-Achterbahn mit allen Höhen und Tiefen: Erst sollten bei ihr die Hochzeitsglocken bimmeln, und dann war es mit ihrer großen Liebe Charbel Aouad (36) im Oktober 2017 aus und vorbei.

Sylvie Meis kein Glück in der Liebe?

Sylvie Meis hat vielleicht gerade kein glückliches Händchen in Sachen Liebe, doch dafür hat die 40-Jährige beruflich wohl genug um die Ohren. Die Moderatorin sitzt bei der RTL-Show „Das Supertalent“ wieder in der Jury. Gemeinsam mit Dieter Bohlen (64) und Bruce Darnell (60) kehrt Sylvie Meis in der zwölften Staffel der Castingshow zurück. Ab September ist das „Dreamteam mit den bisher höchsten Quoten“, laut Aussage von Pop-Titan Dieter Bohlen, wieder am Start. Schon von 2008 bis 2010 war das Trio „Bohlen-Darnell-Meis“ die „Supertalent“-Jury. Meis nimmt übrigens den Platz von Jury-Mitglied Nazan Eckes ein. Bei der RTL-Tanzshow „Let‘s Dance“ hatte Meis ihren Job vergangenes Jahr als Moderatorin verloren. Nach sieben Staffeln war für die Niederländerin Sylvie Meis (39) mit der RTL-Show "Let's Dance" Schluss. Die 15 Jahre jüngere Österreicherin Victoria Swarovski wurde Co-Moderatorin von Daniel Hartwich.

So heiß verkauft Sylvie Meis ihre Bikinis

Neben ihrem Job als Moderatorin ist Sylvie Meis in der Modebranche aktiv. Mit vollem Körpereinsatz wirbt die 40-Jährige die Werbetrommel für ihre Dessous-und Bademoden-Kollektion. Keine Frage, auf verschiedensten Fotos setzt sie ihren Mega-Body gekonnt in Szene, heiße Einblicke inklusive. Dabei geht die Blondine einigen Fans zwischendurch eindeutig zu weit. Sylvie Meis verzückt ihre Fans auf Instagram mit einem Bild, das sie fast ganz unbekleidet zeigt. Selbst, wenn diese Aufnahmen bei einigen weniger gut ankommen, hat Meis ein Ziel erreicht: Sie sorgt für Gesprächsstoff. Und wer will schon von der Bildfläche verschwinden und wegen zerplatzter Liebesträume im stillen Kämmerlein Trübsal blasen?