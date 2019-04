Alles Aus! Sylvie Meis hat jetzt traurige Nachricht

Ein neuer Mann steht auf der Ex-Liste von Sylvie Meis. Wie die Moderatorin bestätigte, ist ihre Beziehung zu Bart Willemsen endgültig vorbei. Was steckt hinten dem neuen Liebes-Aus?

Sylvie Meis hat die Trennung von Bart Willemsen offiziell bestätigt

Die Beziehung hielt nur vier Monate

Die Moderatorin scheint ein ziemliches Pech in der Liebe zu haben

Trotzdem will die Niederländerin die wahre Liebe finden

Hamburg - Schon wieder ein Liebes-Aus bei Sylvie Meis! Das, was einige schon vermutet hatten, hat die 41-jährige Moderatorin jetzt offiziell bestätigt: Sylvie ist nach nur vier Monaten wieder solo, wie nordbuzz.de* berichtet.

Sylvie Meis: Alles vorbei mit Bart Willemsen nach nur vier Monaten

Im Dezember 2018 hatte die hübsche Niederländerin mit einem romantischen Post auf Instagram ihre neue Liebe der Welt vorgestellt: Dabei handelte es sich um Bart Willemsen, einen Filmemacher aus Holland. Schon damals hatten viele Fans Zweifel bezüglich dieser neuen Beziehung geäußert. Nicht nur, weil zwischen den beiden ein Altersunterschied von satten 11 Jahren liegt (Willemsen ist 29 Jahre jung), sondern auch, weil die Liste der Ex-Liebhaber von Sylvie Meis mittlerweile ziemlich lang wird. Eine Userin hatte damals kommentiert: "Wer ist das denn jetzt? Verliere langsam den Überblick", wie nordbuzz.de* berichtet (heute ist der Kommentar leider nicht mehr zu sehen, weil die Kommentar-Funktion unter dem Bild deaktiviert wurde).

Trennung von Sylvie Meis und Bart Willemsen - so lief es danach ab

Und tatsächlich hat die Liebe auch dieses Mal nicht lange gehalten. Die ehemalige "Let's Dance"-Moderatorin bestätigte gegenüber RTL, dass sie und der 29-Jährige schon seit einigen Wochen nicht mehr zusammen sind. Für viele kam die Nachricht nicht überraschend, nachdem Sylvie vor nur wenigen Tagen ihren 41. Geburtstag ohne den Filmemacher gefeiert hatte. Jetzt ist es allerdings offiziell.

Sylvie Meis nach Liebes-Aus: Moderatorin wünscht sich immer noch, "Mr. Right" zu finden

Ob Sylvie Meis langsam an der wahren Liebe zweifelt? Ganz im Gegenteil: "Wenn ich mir etwas wünschen würde, dann wäre es, Mr. Right zu finden", erzählt das TV-Sternchen weiter. Dass die Suche bei ihr ein bisschen länger dauert, scheint die Niederländerin allerdings nicht zu stören, denn wie sie noch betonte, sei sie nicht auf der Suche nach "Mr. Right Now, sondern Mr. Right". Sylvie Meis möchte also keinen Mann, der nur zeitlich begrenzt der Richtige für sie sei.

Indizien dafür, dass Bart Willemsen nicht dieser Mann war, muss Sylvie meis schon gespürt haben. Wie sie selbst im Interview verrät, habe ihr Sohn Damian - den sie mit Fußballprofi Rafael van der Vaart hat - den 29-Jährigen in den vergangenene vier Monaten nicht einmal kennengelernt.

