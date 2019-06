Sylvie Meis geschockt nach Eklat um ihr Kleid bei Barbara-Meier-Hochzeit: „Barbara hat mir geschrieben, sie ...“

GNTM-Gewinnerin Barbara Meier heiratete in einem bezaubernden Kleid in Venedig - doch Sylvie Meis stahl ihr die Show. Jetzt äußert sie sich.

Update vom 10. Juni 2019: War Sylvie Meis zu aufgebrezelt bei der Hochzeit von Barbara Meier? Und stahl der Braut mit ihrem Kleid (siehe unten) die Show? Das diskutierten Fans der beiden über Tage. Inzwischen hat sich Sylvie Meis auch selbst geäußert.

Sie findet die Reaktionen überzogen und ärgert sich darüber, erklärt sie bei

RTL

„Ich finde es ehrlich gesagt unnötig, dass eine Frau wie ich geshamt wird für ein Kleid, das ich trage, finde ich viel zu weit gehend“, so Sylvie Meis. Sie ist sich keiner Schuld bewusst. „Für mich ist die ‚Biggest Rule“ kein Weiß. Ich weiß nicht, ob es mehr gibt.“

Auch von der Braut gab es keine Kritik, sondern nur Lob. Meis: „Barbara hat mir sehr viel geschrieben, sie fand da war so viel Unrecht. Sie hat sogar mit ihrer Mami telefoniert. Und die Mama und die ganze Familie von Barbara haben am Hochzeitstag gesagt, dass sie mein Kleid so schön fanden.“

Sylvie Meis mit gewagtem Kleid bei Hochzeit von Barbara Meier - nun reagierte die Braut

Update vom 5. Juni 2019: Barbara Meier und Klemens Hallmann haben sich in Venedig das Ja-Wort gegeben. Unter den Gästen war auch Sylvie Meis. Die 41-Jährige hatte sich für die Trauung sichtlich herausgeputzt. In ihrer verführerischen Spitzenrobe zog die Niederländerin gewiss die Blicke auf sich. Ihren Fans wollte Meis das atemberaubende Outfit natürlich nicht vorenthalten. Doch das auffällige Kleid löste im Netz eine heftige Debatte aus.

Im Mittelpunkt der Diskussion: Wollte Sylvie ihrer Freundin Barbara womöglich die Show stehlen? Es ist die Gretchenfrage einer jeden Hochzeit: Wie augenfällig dürfen sich die Gäste kleiden? Die Internetgemeinde ist sich diesbezüglich überraschend einig. Die Gäste sollten sich bei der Kleiderwahl für eine dezente Variante entscheiden. Schließlich nehmen sie am schönsten Tag des Paares lediglich eine Nebenrolle ein. Die ganze Strahlkraft sei der Braut und ihrem Mann vorbehalten.

Das sagt Barbara Meier

"Ich habe mich sehr gefreut, dass meine Freundin Sylvie den schönsten Tag meines Lebens mit mir gefeiert hat und fand ihr Kleid wunderschön", erzählte die frisch gebackene Ehefrau gegenüber Gala. Damit beendet Barbara die leidige Diskussion prompt.

Dass die Rothaarige keinerlei Groll hegt, zeigt zudem ein Post auf ihrem Instagram-Account. Dort ist ein Bild von Sylvie in dem besagten Dress zu sehen. "Du sahst umwerfend aus", schreibt sie dazu.

Bei Hochzeit von GNTM-Model: Gast Sylvie Meis empört Fans mit Outfit - „Schäm dich!“

Venedig - Romantisches Ambiente, eine Promi-Riege als Gäste und ein Fair-Fashion-Kleid: So haben Model Barbara Meier (32) und Klemens Hallmann (43) sich am 1. Juni in Venedig das Ja-Wort gegeben. Unter anderem Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger, Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht, Model Franziska Knuppe, Moderatorin Sonya Kraus, Schauspieler Heiner Lauterbach und Model Sylvie Meis feierten an diesem Samstag die Eheschließung des Paares mit.

Arnold Schwarzenegger, Sylvie Meis, Sonya Kraus kommen nach Venedig

Ein schlimmer Sturz des Models hatte die zehnte Staffel von „Let‘s Dance“ (RTL) überschattet – doch die Jury rechnete ihr ihre Coolness damals hoch an! Sie stand einfach wieder auf. In diesem Jahr machte ihr dann Klemens Hallmann, Unternehmer und Millionär, offenbar einen spektakulären Heiratsantrag.

Barbara Meier, Gewinnerin der zweiten Staffel von „Germany‘s Next Topmodel“ (GNTM) hat sich, wie RTL berichtet, ihr Brautkleid maßschneidern lassen – eine Robe mit enger Korsage und ausladender Schleppe, die viele schlicht verzückt (die Bilder des Brautkleides im Video unten).

Brautkleid von GNTM-Gewinnerin Barbara Meier: Pailletten aus Plastikflaschen

Aber das ist noch nicht alles: Weil die GNTM-Gewinnerin Botschafterin des Entwicklungsministeriums für faire Textilien sei, heißt es in dem Bericht weiter, sei natürlich auch ihr Brautkleid nachhaltig. Und die ihrer Brautjungfern auch. Stolz zeigt Barbara Meier die Mode-Entwürfe auf Instagram her und erläutert: „Sie sind aus peace silk, organisch gefärbt und wir haben Pailletten aus recycelten PET Flaschen gefunden!“

Video: In diesem Prinzessinenkleid hat Barbara Meier geheiratet

Barbara Meier versteht das Spiel mit der Mode: Auf dem Oktoberfest 2018 stellte sie vermutlich den Rekord für das teuerste Dirndl auf. Zu den vergangenen „Golden Globes“ erschienen viele weibliche Gäste in Schwarz, um so gegen Sexismus zu protestieren. Barbara jedoch Meier nicht – das waren ihre Gründe.

Bei der romantischen Venedig-Hochzeit der GNTM-Gewinnerin fiel modisch noch eine Zweite auf: Model Sylvie Meis. Die 41-Jährige postete auf Instagram ein Foto ihres Outfits für das Fest – das ging aber etwas nach hinten los. Das figurbetonende, spitzendurchbrochene Kleid mit hohem Beinschlitz fanden viele Follower zu auffällig für eine Hochzeit, bei der man nicht selbst die Braut ist.

Hochzeitsgast Sylvie Meis: Kleid erntet Kritik auf Instagram

Ein Follower kommentiert unter Meis‘ Post: „Also dezenter wäre besser, so was kann man doch nicht als Hochzeitsgast tragen. Die Braut sollte immer die Hauptperson sein und das übertreffen zu wollen ist schon mehr wie dekadent“, ein andere schreibt: „Wenn man als ‚Freundin‘ auf der Hochzeit einer Freundin in so einem Kleid erscheint, sagt das alles über den Charakter dieser Person aus. Du kannst einem leid tun!!!“. Ob Barbara Meier das selbst auch so sah, bleibt zunächst die Frage.

