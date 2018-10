Sylvie Meis ohne Dessous - aber die Augen der Fans wandern nach ganz nach unten

Sylvie Meis (40) hat einen Mega-Body. Die Moderatorin zeigt ihren makellosen Körper gerne auf Instagram. Ein neues Foto sorgt bei ihren Fans für Schnappatmung.

München - Nur im Spitzen-Slip oder in verführerischen Dessous - regelmäßig begeistert Sylvie Meis ihre Fans mit atemberaubenden Fotos. Wer sich durch den Instagram-Account der Moderatorin scrollt, kann sich im wahrsten Sinne des Wortes ein Bild von ihrem Traumkörper machen.

Mit den heißen Schnappschüssen hält Sylvie Meis ihre Followerschaft (944.000, Stand: 27. September 2018, 10 Uhr) auf dem Laufenden. Obendrein wirbt die 40-Jährige, die gerade wieder Single ist, mit diesen freizügigen Fotos für ihre eigene Lingerie-Kollektion. Die Designerin zieht dabei alle Register. Ihre Fans applaudieren. Ob ihr Business genauso davon profitiert?

Sylvie Meis im kuscheligen Bademantel

Nun hat sich das „Supertalent“-Jury-Mitglied in einem kuschligen weißen Bademantel knipsen lassen. Dabei posiert Meis auf einer Couch. Der tiefe Ausschnitt gibt den Blick auf das hübsche Dekolleté frei. Dazu zeigt sie viel Bein. Allerdings liegen ihre beiden Beine in einer schon recht unnatürlichen Art und Weise aufeinander. Die Knie sind geschlossen, um wohl ja keine weitere Blöße zu geben. Denn der Frotteestoff fällt, typisch für einen Bademantel, schon über ihren unteren Hüften auseinander. Trägt Sylvie Meis hier etwa kein Höschen?

Diesmal macht Sylvie Meis keine Werbung für ihre Dessous

Um Dessous oder gar ihre Kollektion geht‘s auf diesem Foto ja auch nicht, wie Meis zum Post schreibt. Sondern um Werbung für ein Kosmetikprodukt. Ihre Fans scheint das kaum zu interessieren. Sylvie Meis, nackt im Bademantel, lenkt die meisten von den Tuben und Tiegelchen, die auf einem Tischchen platziert sind, ab.

„Meine Traumfrau“, „Hübsche“ und „Das nenn ich mal ein absolut heißes Foto“ ist in den Kommentaren zu lesen. Applaus auf der ganzen Linie, von Kritik keine Spur. Auffällig dagegen ist, dass einige Bewunderer ein ganz besonderes Faible für ein Körperteil von Sylvie Meis haben - und zwar ihre Füße. Dabei ist auf dem Post nur ihr rechter Fuß zu sehen. Der linke ist am unteren Bildrand abgeschnitten.

Sylvie ungeschminkt:

Hat Sylvie Meis auch schöne Füße?

„Ich mag deine Zehen“, schreibt einer. Etwas konkreter wird ein andere Fuß-Fan: „Perfekte Füße zum Ablecken“. Oder auch nur „Nice feet“ plus ein Katzen-Emoji und „Deine Füße sind Leckerbissen“ ist in den Kommentaren zu lesen. Warum einige Fans gerade jetzt so auf ihre Füße abfahren, ist unklar.

Alle drei Wochen geht Sylvie Meis zur Pediküre, wie die Designerin in einem Interview gegenüber tz.de* schon verraten hat. Auch auf dem Foto sehen die Füße bzw. der Fuß von Meis gepflegt und hübsch hergemacht aus. Die Nägel sind dunkel lackiert. Doch, ob diese Ansicht wirklich so schön ist, um völlig auszuflippen, ist wohl Geschmackssache.

Es gibt Menschen, die sich von Füßen sexuell hingezogen fühlen. Diese Vorliebe wird in der Fachsprache Podphilie genannt oder als Fußfetischismus bezeichnet. Die meisten mit diesem Fetisch halten sich zurück. Ein Protokoll über diese Neigung mit dem Titel „Wie es wirklich ist, bei Fußfetischist zu sein“ können Sie bei Zeit.de lesen.

ml

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.