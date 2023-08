„The Band“-Musiker Robbie Robertson ist tot

Von: Volker Reinert

„The Band“-Gitarrist und Songwriter Robbie Robertson ist am Mittwoch (9. August) im Alter von 80 Jahren gestorben. Er litt an einer schweren Krankheit.

Los Angeles – Robbie Roberston ist tot. Der 80-Jährige wurde weltweit als Musiker von „The Band“ bekannt. Laut Berichten der „New York Times“ und dem Portal „Variety“ starb der 1943 in Kanada geborene Robertson am Mittwoch (9. August) im Kreis seiner Familie.

Statement zum Tod des „The Band“-Mitglieds Robbie Robertson

Robertsons Manager hat mittlerweile ein Statement veröffentlicht: „Robbie war zum Zeitpunkt seines Todes von seiner Familie, darunter seine Frau Janet, seine Ex-Frau Dominique, ihrem Partner Nicholas und seinen Kindern Alexandra, Sebastian, Delphine sowie Delphines Partner Kenny umgeben“. Der Gitarrist hinterlässt zudem fünf Enkelkinder.

Bekannt wurde Robbie Robertson neben seiner Tätigkeit als Gitarrist und Songwriter der Gruppe „The Band“ auch für seine Arbeiten mit Bob Dylan (82). So schrieb er unter anderem die bekannten Songs „The Night They Drove Old Dixie Down“, „It Makes No Difference“ und „The Weight“.

Der verstorbene Künstler steuerte außerdem Filmmusik, vor allem in Werken des Hollywoods-Regisseurs Martin Scorsese (80), bei. So waren Songs von Robertson in Filmen wie „Raging Bull“, „The Color of Money“, „Gangs of New York“, „Shutter Island“, „The Wolf of Wall Street“ und „Killers of the Flower Moon“ zu hören.

Der Musiker Robbie Robertson, der vor allem durch sein Mitwirken bei „The Band“ bekannt wurde, ist im Alter von 80 Jahren in Los Angeles verstorben. Er litt an einer schweren Krankheit. © IMAGO / ZUMA Wire

„The Band" wurde im Jahr 1994 in die „Rock 'n' Roll Hall of Fame" aufgenommen. Robertson wurde von dem Musikmagazin „Rolling Stone" auf Rang 45 der besten Songwriter aller Zeiten und auf Platz 59 der besten Gitarristen aller Zeiten gewählt.