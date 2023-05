„The Masked Singer“ vor Schöneberger, Jauch und Gottschalk: Doch „Bergdoktor“-Wiederholung schlägt sie alle

Von: Lukas Einkammerer

Enges Rennen: Barbara Schöneberger, Günther Jauch und Thomas Gottschalk traten mit ihrer Show „Denn sie wissen nicht, was passiert“ gegen „The Masked Singer“ an.

Hürth – Am Samstagabend (29. April) buhlten sowohl die Musikshow „The Masked Singer“, das Improvisations-Format „Denn sie wissen nicht, was passiert“ mit Barbara Schöneberger (49), Günther Jauch (66) und Thomas Gottschalk (72) sowie eine Wiederholungsfolge von „Der Bergdoktor“ um die Aufmerksamkeit des Fernsehpublikums. Nun steht fest, wer das Quotenduell für sich entscheiden konnte.

Erfolg für das ZDF: „Bergdoktor“-Wiederholung schneidet besser als ProSieben und RTL ab

Wie der DWDL Zahlenzentrale zu entnehmen ist, lag „The Masked Singer“ beim Gesamtpublikum knapp vor „Denn sie wissen nicht, was passiert“. Das Musikformat erreichte 1,81 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 8 Prozent, während bei Barbara Schöneberger, Günther Jauch und Thomas Gottschalk 1,66 Millionen einschalteten. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen hatte die Gesangsshow hingegen einen noch deutlicheren Vorsprung und holte sich mit 0,82 Millionen Fernsehenden den zweiten Platz nach der „Tagesschau“, während das RTL-Format nur 0,51 Millionen Zuschauer anziehen konnte.

Grund dafür, dass ProSieben mehr Fernsehende für sich gewinnen konnte, könnte die Dauer von „Denn sie wissen nicht, was passiert“ sein. Denn das Format beläuft sich in der Regel auf knapp vier Stunden – eine beachtliche Sendedauer, die so manche Zuschauer möglicherweise nicht bis zum Ende mitverfolgen wollten oder konnten.

Beim Gesamtpublikum waren „The Masked Singer“ und „Denn sie wissen nicht, was passiert“ zwar ähnlich beliebt, den Quotensieg des Abends mussten ProSieben und RTL aber an die öffentlich-rechtlichen Sender abtreten. Denn die Wiederholung der „Bergdoktor“-Folge „Feuer (1)“ im ZDF übertrumpfte mit 2,89 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 14,1 Prozent die beiden Konkurrenzformate um einiges.

Vor allem für eine Wiederholungssendung, die schon um 19:25 Uhr und damit vor der Primetime lief, eine beeindruckende Leistung, die unterstreicht, dass die Heimatserie mit Hans Sigl (53) auch nach dem Ende der 16. Staffel im Februar noch immer in aller Munde ist.

Welche Einschaltquote holte in Deutschland den Rekord? Am 13. Juli 2014 schrieb die ARD Fernsehgeschichte: Das Fußball-WM-Finale Deutschland gegen Argentinien (1:0 n. V.) sahen Schätzungen zufolge sage und schreibe 34,65 Millionen Menschen an ihrem eigenen Fernsehgerät. Irre: Personen, die etwa beim Public Viewing oder in Bars das Spiel mitverfolgten, wurden bei dieser Zählung nicht berücksichtigt. Die tatsächliche Zahl dürfte demnach noch einmal erheblich höher ausfallen.

ARD weiterhin an der Spitze: Krimi „Mordach“ auf dem Quoten-Siegertreppchen

In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen hatten „The Masked Singer“ und „Denn sie wissen nicht, was passiert“ nur wenig Konkurrenz, das Gesamtpublikum war am Samstagabend aber eindeutig in Krimilaune. Denn nach der „Tagesschau“ (5,33 Millionen Zuschauer) konnte die zweite Folge von „Mordach – Tod in den Bergen“ in der ARD mit 4,78 Millionen Zuschauern das zweitstärkste Publikum verzeichnen. Auch weiterhin gilt scheinbar also: An den großen Primetime-Formaten im Ersten kommt so schnell keine Sendung vorbei.

„Denn sie wissen nicht, was passiert“, „Der Bergdoktor“ oder „The Masked Singer“: Am Samstagabend hatten Zuschauer die Qual der Wahl. © RTL/Stefan Gregorowius; ZDF/Erika Hauri; dpa/Thomas Banneyer (Fotomontage)

Mit „Der Quiz-Champion – Das Promi-Special“ um 20:15 Uhr holte sich das ZDF beim Gesamtpublikum mit 3,41 Millionen Zuschauern seine beste Leistung des Abends und überholte sogar die sendereigene Show von Giovanni Zarrella, die vergangene Woche 3,07 Schaulustige begeistern konnte. Mit einem Backstage-Video konnten Zuschauer indessen einen Blick hinter die Kulissen der „Giovanni Zarrella Show“ werfen. Verwendete Quellen: dwdl.de