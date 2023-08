Weil sie zu Till Lindemann hält: Fans fordern Rauswurf von Sophia Thomalla bei RTL

„Sie hat eine Verantwortung“

Die Vorwürfe gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann stempelte Sophia Thomalla als unwahr ab. Das stieß bei manch einem auf Ablehnung. Kritiker fordern nun ihren RTL-Rauswurf.

Berlin – Seit Monaten gehen die Meinungen zu den schweren Vorwürfen gegen Till Lindemann (60) weit auseinander: Die einen solidarisieren sich mit den mutmaßlichen Opfern, andere stehen nach wie vor hinter dem Rammstein-Sänger, für den nach wie vor die Unschuldsvermutung gilt. Auch Sophia Thomalla (33), die von 2011 bis 2015 mit dem Rockmusiker liiert gewesen ist, verteidigte ihren Expartner überaus deutlich. Das könnte nun ihrer TV-Karriere schaden.

Rückendeckung für Rammstein-Sänger: Sophia Thomalla hält zu ihrem Ex Till Lindemann

Mit ihrem Urteil über den komplizierten Sachverhalt hatte sich die 33-Jährige nicht lange zurückgehalten: Bereits im Mai äußerte sie bei bild.de den Verdacht, die Vorwürfe seien „frei erfunden“. Es gehe dabei darum, „sich auf dem Rücken eines Rockstars für fünf Minuten Fame [zu] verschaffen“, so Sophia Thomalla damals. Wenige Wochen später feierte sie dann ausgelassen auf einem der drei Rammstein-Konzerte in Berlin.

Obwohl Till Lindemann bis dato nichts nachgewiesen wurde, empfindet manch einer Sophia Thomallas verteidigendes Verhalten als unangebracht – insbesondere jetzt, wo in wenigen Wochen eine neue Staffel des Datingformats „Are You the One? – Realitystars in Love“ bei RTL+ startet. Dort begeben sich einmal mehr C-Promis auf die Suche nach der großen Liebe. Moderiert wird das Format von Sophia Thomalla, gegen die sich im Netz nun aber Widerstand regt.

Die Berichterstattung zu den Vorwürfen gegen Till Lindemann Aufgrund des öffentlichen Interesses, das im Fall Till Lindemann besteht, berichten wir regelmäßig über die Vorwürfe. Entsprechende Artikel sind weder als Schuldzuweisung noch Verteidigung zu verstehen – im Gegenteil: Wir sind um eine neutrale Berichterstattung bemüht und versuchen, die Stimmen von Für- und Gegensprechern einzufangen, um ein ähnlich heterogenes Stimmungsbild wiederzugeben, wie es sich auch innerhalb der Gesellschaft abzeichnet.

Weil Sophia Thomalla zu Till Lindemann steht: RTL-Zuschauer wollen sie canceln

In den Kommentaren des „Are You the One?“-Instagram-Profils zeigen sich viele RTL-Zuschauer von Sophia Thomalla enttäuscht: „Nächste Mal bitte eine neue Moderatorin!“, heißt es in einem Beitrag, eine andere Nutzerin pflichtet dem bei: „Ihr Rammstein-Support weiterhin geht gar nicht. Ich hoffe bei der nächsten Staffel auf eine neue Moderatorin. Geht gar nicht, RTL!“ Manch einer wirft der 33-Jährigen sogar vor, sich „misogyn“ – also frauenfeindlich – verhalten zu haben. „Sie hat eine gewisse Verantwortung“, lautet ein weiterer Kommentar.

Weil Sophia Thomalla sich zuletzt überaus deutlich hinter Till Lindemanns stellte, will manch ein RTL-Zuschauer die 33-Jährige nicht mehr im Fernsehen sehen

Doch wie auch in der Debatte um Till Lindemann gibt es stets zwei Seiten: Andere nehmen Sophia Thomalla nämlich ganz gezielt in Schutz. Ein Fan kritisiert, dass man hier offenbar „einem Menschen für seine ehrliche Meinung seinen Lebensunterhalt nehmen“ wolle, ein anderer schreibt: „Es ist interessant, was für Kommentare hier zu lesen sind, mit einem Rechtsverständnis, das vermeintliche Täter ohne Verhandlung verurteilt. In Deutschland gilt immer noch die Unschuldsvermutung.“ Auf Anfrage von IPPEN.MEDIA hat sich RTL bislang nicht geäußert.

Unterstützung erhält der Beschuldigte auch von anderer Seite: Zuletzt nahm Rock-Ikone Alice Cooper (75) seinen Kollegen Till Lindemann in Schutz und erklärte, Beschuldigung sei „keine Verurteilung“. Verwendete Quellen: instagram.com/areyoutheone.de, bild.de, rtl.de

