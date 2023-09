„Arbeiten darauf hin“: Hat sich Helene Fischer in Sachen Familienplanung verplappert?

Helene Fischer und ihre Partner Thomas Seitel haben bereits eine Tochter zusammen. Bei einem Kind soll es aber offenbar nicht bleiben.

Köln – Helene Fischer (39) ist normalerweise geradezu geheimniskrämerisch, wenn es um ihr Privatleben geht. Nur sehr wenig ist bekannt und in den meisten Fällen auch nicht von der Sängerin selbst bekannt gegeben. Bei einem Konzert in Köln verplapperte sich die „Atemlos“-Interpretin nun aber selbst und verriet ihrem Publikum scheinbar, dass sie noch viele weitere Kinder bekommen will. Zumindest sind sich die Fans sicher, dass man diese Anspielung so verstehen kann.

Helene Fischer: Kinder auf der Bühne machen sie redselig

Helene Fischer ist aktuell auf großer Tournee und ihr bisher längster Stop in Köln umfasste gleich sieben Konzerte. Anscheinend fühlte sich die Sängerin deshalb schon ganz heimisch dort und plauderte vor ihren Fans aus dem Nähkästchen.

Für einen Song holte sie eine Gruppe von Kindern auf die Bühne und im Kreise der Kleinen stehend schwärmte sie: „Oje, ist das schön. So habe ich es gern. Wir arbeiten darauf hin.“ Soll das etwa bedeuten, dass Helene daran arbeitet, weitere Kinder zu bekommen? Bisher ist die Sängerin Mutter einer Tochter, die im Dezember 2023 bereits zwei Jahre alt wird. Der Vater ist ihr Partner und Akrobat Thomas Seitel (38).

Ein Konzertbesucher erzählte gegenüber der „Bild“-Zeitung von Helenes Andeutung und fügte hinzu, dass die Sängerin all ihre kleinen Fans auch kräftig umarmte. Scheint so, als könnte Helene von Kindern wirklich nicht genug bekommen.

Helene Fischer: Tour geht in Österreich weiter

Aus Köln ist Helene Fischer mittlerweile abgereist. Ihre nächsten Stationen sind Wien, wo sie vom 5. bis zum 10. September in der Wiener Stadthalle auftreten wird, und Arnhem in den Niederlanden, wo sie am 13. September eine Show spielt. Es folgen Konzerte vom 26. September bis zum 1. Oktober in der Olympiahalle in München und vom 3. bis zum 8. Oktober in der Festhalle in Frankfurt.

Eigentlich macht Helene Fischer aus ihrem Privatleben meist ein Geheimnis, bei der „Rausch“-Tour schien sie nun aber eine Andeutung zu ihrer weiteren Familienplanung zu machen. © dpa/Marcus Brandt; dpa/Henning Kaiser (Fotomontage)

Verwendete Quellen: Bild.de