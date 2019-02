Thomas Seitel: Panne bei Modeschau! Diesen Moment würde er vermutlich gern ungeschehen machen

Der Auftritt von Helene-Fischer-Freund Thomas Seitel war Klatschthema in der Münchner Society. Giulia Siegel lästerte drauf los.

Update vom 4. Februar 2019: War er zu nervös? Oder wollte er einfach nur schnell weg, wie die Äußerungen von Claudia Effenbergs Tochter andeuten? Beim Auftritt bei der Rodenstock-Modeschau in München ist Thomas Seitel eine Panne unterlaufen. Die wäre wohl kaum jemandem aufgefallen. Hätte RTL nicht mit der Kamera voll draufgehalten.

Beim Abgang von der Bühne rempelt er die Designerin Bettina Hubel an. Mit seiner linken Schulter schubst er die arme Frau kräftig nach hinten. Die schaut verwundert ein anderes Model an und glaubt nicht, wie ihr geschieht. Aber sie merkt schnell: War alles keine Absicht. Und reagiert mit einem Lachen. Trotzdem: Diese Sekunden würde Thomas Seitel vermutlich gerne ungeschehen machen.

Promi lästert gemein über Helene Fischers neuen Freund

Update vom 31. Januar 2019: Gemein! Am Rande der Rodenstock-Modeschau befragte RTL auch mehrere Promis zum neuen Helene-Fischer-Freund. Ex-Dschungelcamperin Giulia Siegel lästerte bei der Gelegenheit drauf los. Sie erkannte Thomas Seitel nämlich erst mal gar nicht. „Es war plötzlich ein kleiner, bissl kräftigerer Mann da. Ich dachte, es ist kein Model, es ist auch kein Kind, also muss es der von der Fischer sein“, so Giulia Siegel.

„Ein kleiner, bissl kräftigerer“? Der durchtrainierte Bühnenakrobat, den sich Helene Fischer geschnappt hat, ist für viele Frauen ein Traummann. Insofern dürfte die Beschreibung wohl nicht jeder nachvollziehen können.

Thomas Seitel: Gerüchteküche brodelt - dann taucht er in München mit völlig neuem Look auf

Unser Artikel vom 25. Januar 2019:

München - Aufregung am Donnerstagabend in München! Der Brillenhersteller Rodenstock hatte unter dem Motto "A New Vision Of Style" zu einer Show ins Isarforum auf der Museumsinsel geladen. Angekündigt waren unter anderem die Promi-Kinder Anna Ermakova (Tochter von Boris Becker) und Lex Tyger Lobinger (Sohn von Tim Lobinger).

Dann tauchte ER plötzlich in München auf: Thomas Seitel

Doch gleichzeitig machte ein Gerücht unter den anwesenden Fotografen die Runde: Von einem aufsehenerregenden Überraschungsgast war die Rede. Um wen es sich handelt, das wurde nicht getuschelt.

Und dann kam: ER!

+ Eine Zoom-Version des obigen Fotos. © Achim Frank Schmidt

Thomas Seitel steht plötzlich auf dem Catwalk

Thomas Seitel tauchte auf dem Catwalk auf. Der gebürtige Hesse war bis Dezember nur den allerwenigsten ein Begriff. Seitdem ist sein Bekanntheitsgrad explodiert. Denn: Thomas Seitel ist der neue Freund von Helene Fischer. Nach der öffentlichkeitswirksamen Trennung von Florian Silbereisen ist die Schlagerqueen mit Thomas Seitel zusammen.

Öffentliche gemeinsame Auftritte: bisher Fehlanzeige. Äußerungen zur Beziehung: ebenso. Weder Helene Fischer (Helene Fischer-Schock: Unten-Ohne-Fotos von Freund Thomas Seitel enthüllt, wie extratipp.com* berichtet) noch Thomas Seitel haben bisher dazu gesprochen. Helene Fischer hatte lediglich bestätigt, dass es einen neuen Mann in ihrem Leben gebe. Und der Papa von Thomas Seitel hatte in einem Zeitungsinterview erklärt, dass Helene Fischer und Thomas „definitiv“ ein Paar seien und was sein Sohn dazu gesagt habe. Thomas Seitel selbst hingegen? Abgetaucht.

+ Thomas Seitel bei seinem Laufsteg-Auftritt in München. © Achim Frank Schmidt

Helene Fischers Freund Thomas Seitel sieht deutlich verändert aus

Der Auftritt am Donnerstag in München war sein allererster öffentlicher seit dem Liebes-Hammer. Thomas Seitel habe souverän gewirkt auf dem Laufsteg, sagt ein Fotograf. Ein Vollprofi halt. Seitel arbeitete zwar zuletzt vor allem als Akrobat in der Helene-Fischer-Bühnenshow, hat aber auch jede Menge Model-Erfahrung.

Viele haben Thomas Seitel am Donnerstag allerdings gar nicht erkannt. Das hatte zwei Gründe. Zum einen natürlich die prägnante Brille. Zum anderen hat sich Thomas Seitel seinen Bart stehen lassen - ein bisschen wilder und kerniger war seine Erscheinung dadurch.

Thomas Seitel ging in München nicht zur After-Show-Party

Allzu lange kamen die anderen Anwesenden aber nicht in den Genuss seines Anblicks: Wie die Bunte schreibt, wollte er schnell weg, tauchte nicht bei der anschließenden After-Show-Party auf.

