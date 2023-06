20 / 20

Je auffälliger, desto besser, scheint die Devise des Rammstein-Frontmanns zu sein. Beim Hell and Heaven Metal Fest in Mexiko tritt Till Lindemann 2022 komplett in Rot auf. Selbst seine Haut ist rot gefärbt. Seine Shows bringen zwar auch Kritik mit sich, von den Fans werden sie aber ausgiebig gefeiert. © IMAGO/Carlos Santiago/ Eyepix Group