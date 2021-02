„Heulsuse“ Tim Mälzer: Hamburg TV-Starkoch (Vox) schämt sich für Weinkrampf bei Markus Lanz (ZDF)

Star-Koch Tim Mälzer musste in der Hamburger Runde von ZDF-Moderator Markus Lanz weinen, da ihn die Angst um seine Mitarbeiter plage. Mittlerweile schämt sich der Hamburger Gastronom für seinen Tränenausbruch. (Screenshot)

Hamburg - Star-Koch Tim Mälzer* sorgte mit seinem tränenreichen Auftritt in der ZDF-Talkshow von Markus Lanz* für bundesweites Aufsehen. Es ist der 5. Mai 2020, als der Hamburger* Gastronom seinen Emotionen freien Lauf lässt*, da er sich um die Existenz seiner Mitarbeiter sorgte. Nun spricht er im „Rolling Pin“-Podcast über seinen Gefühlsausbruch und lässt verlauten, sich dafür schämen zu würden*. Bei der letzten Markus-Lanz-Sendung vor der Sommerpause, am Donnerstagabend, 9. Juli 2020 bricht Mälzer vor Lanz jedoch neuerlich in Tränen aus.*

Da auch an einem Tim Mälzer die Coronavirus-Sars-CoV-2*-Krise nicht spurlos vorbeigeht, zeigte sich der TV-Koch Anfang Mai sichtlich gerührt von der Prognose, dass die Pandemie die Gesellschaft noch eineinhalb Jahre beschäftigen könnte. Mittlerweile hat sich der 49-Jährige zu seinem Tränenkampf geäußert und merkte an, dass ihm sein „Heulsusenauftritt" im ZDF „unangenehm" war.