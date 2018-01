Timberlake hat nach gefühlter Ewigkeit neuen Song – und er ist eindeutig zweideutig

Justin Timberlake hat seine Fans zappeln lassen. Fünf Jahre liegen zwischen seinem letzten und seinem neuesten Lied. Und der Songtext von „Filthy“, den wir seit Freitag hören können, ist eindeutig zweideutig.

Der amerikanische Sänger Justin Timberlake (früher gehörte er zur Boygroup „N’Sync“, die sich 2002 auflöste) veröffentlicht am 2. Februar nach fünf Jahren ein neues Album: „Man of the Woods“. Seit Freitag können Fans die erste Single daraus hören: „Filthy“. Im aufwendigen Musikvideo spielt Timberlake einen Erfinder, der auf einer IT-Konferenz im Jahr 2028 einen zu Electro tanzenden Roboter präsentiert. Im Rollkragenpullover und mit seiner Brille erinnert Timberlake an Apple-Gründer Steve Jobs. Seinen Fans empfiehlt er auf Instagram, das Lied „sehr laut“ aufzudrehen.

Der Songtext von „Filthy“ ist voller sexueller Anspielungen und kann zum Beispiel auf dem Nachrichtenportal Elite Daily nachgelesen werden. Ein Auszug:

If you know what I want, then yeah

Baby, don't you mind if I do, yeah

Exactly what you like times two, yeah

Got me singin', "ooh, ooh"

So baby, don't you mind if I do

Look, put your filthy hands all over me

And no, this ain't the clean version

And what you gonna do with all that beast?

(Frei ins Deutsche übersetzt: Wenn du weißt, was ich will, dann ja. Babe, mach‘ dir nichts daraus, wenn ich es tue, ja. Genau das magst du mal zwei, ja. Ich singe "Ooh, Ooh". Also Babe, mach‘ dir nichts daraus, wenn ich es tue. Schau, leg‘ deine schmutzigen Hände überall auf mich. Und nein, das ist nicht die saubere Version.)

Timberlake hat schon in der Vergangenheit Lieder mit eindeutig zweideutigen Texten veröffentlicht.

Am 4. Februar tritt Justin Timberlake in der Halbzeit-Show des Super Bowl in Minnesota auf.

