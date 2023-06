Nutzt sie ihre Tochter medial aus? Daniela Katzenberger platzt der Kragen wegen Vorwürfen

Klare Worte

Für ihre RTL2-Sendung dreht Daniela Katzenberger mit ihrer gesamten Familie. Weil sie im Netz kritisiert wird, dass ihre Tochter Sophia kaum Kind sein dürfe, platzte der „Goodbye Deutschland“-Bekanntheit nun der Kragen.

Mallorca - Daniela Katzenberger (36) zeigt in „Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca“ ihr Leben mit ihrem Mann Lucas Cordalis (55) und der gemeinsamen Tochter Sophia (7). Als sie nun auf Instagram Kritik dafür bekam, dass ihr Nachwuchs nicht genug Kind sein dürfe, machte die „Goodbye Deutschland“-Bekanntheit ihrer Community eine ordentliche Ansage.

„Hirnis“: Dani Katzenberger wehrt sich gegen Kritik an ihren Mamaqualitäten

In der Kommentarspalte zu einem Beitrag, in dem Dani Katzenberger für die neue Staffel ihrer RTL2-Sendung warb, kommentierte ein Follower: „Darf die Tochter auch mal Kind sein und sich mit gleichaltrigen Mädchen und Jungs umgeben? Man sieht sie nur mit Erwachsenen und immer schön, hier ein Lächeln, da ein Lächeln. Die hat bestimmt nie auf dem Spielplatz Sandkuchen gebacken.“ Für die Kult-Blondine war das zu viel. „Jetzt mal für alle Arschloch-Hirnis eine Portion Logik von mir, sogar gratis: Man sollte meinen, dass es logisch und einleuchtend ist, dass ich keine fremden Kinder bei Instagram poste. Und noch was: Das Leben findet auch offline statt! Klingt krass, ist es auch“, feuerte sie in ihrer Instagram-Story zurück.

Für ihre direkte Art ist Dani Katzenberger bekannt – auch dafür, dass sie sich selbst nicht zu ernst nimmt. Erst vor wenigen Tagen zeigte Daniela Katzenberger, wie ihr beim Fitnesstraining der BH platzte. Verwendete Quellen: Instagram / danielakatzenberger