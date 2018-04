Sie erraten nie, welche Schlager-Stars ihre Eltern sind 

Da ist der Apfel nicht weit vom Stamm gefallen - diese junge Dame sieht ihrer Mutter ähnlich. Und genauso wie sie denkt die 17-Jährige auch an eine Karriere in der Schlagerszene.

München - Sie ist ihrer Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten: Instagram-Bilder von Marie Reim (17), Tochter der Schlager-Stars Michelle (46) und Matthias Reim (60), sorgen im Netz für Wirbel. Denn die Blondine ist die perfekte Kopie ihrer Mutter.

Von Mama Michelle, die mit Sänger Matthias Reim von 1999 bis 2001 liiert war, hat sie nicht nur die Augen und die Lippen, sondern auch die wunderschöne Stimme. 2015 ist das Mama-Tochter-Duo schon in der Show von Florian Silbereisen aufgetreten und hat für Gänsehaut gesorgt.

Schlagersängerin - wie Mama und Papa

Es ist also keine Überraschung, dass auch Marie in der Schlagerszene durchstarten will. Laut schlager.de soll die 17-Jährige vor kurzem ihren ersten Plattenvertrag mit dem Label Sony-Ariola unterschrieben haben. Die erste Single soll im Mai erscheinen. Und alle freuen sich darüber.

Papa hat „gemischte Gefühle“

Nur Papa Matthias hat „gemischte Gefühle“, wie bunte.de berichtet: „Ich bin stolz, weil sie eine junge Frau geworden ist, die ganz bewusst ihren eigenen Weg gehen will. Gemischte Gefühle: Weil ich weiß, wie schwer der Weg sein und der Erfolg nie garantiert werden kann.“

Trotzdem glaubt der Schlager-Veteran an seine Tochter: „Sie ist begabt - und bringt alle Voraussetzungen für den Erfolg mit. Ich drücke ihr beide Daumen.“

„Da ist der Apfel nicht weit vom Stamm gefallen“

Im Netz kommt Marie mit ihrer Art sympathisch rüber und kriegt sehr positive Hochachtung: „Sie klingt ja fast genauso wie die Mama und die Ähnlichkeit ist unverkennbar. Supersüße Maus“, schreibt zum Beispiel ein User. Ein anderer: „Da ist der Apfel zum Glück nicht weit vom Stamm gefallen. Michelles Tochter ist genau so hübsch und begabt wie sie.“

