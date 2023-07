Ton-Panne im Fernsehgarten: Mikrofon von Mickie Krause während Anmoderation aus

Schlagerstar nicht zu hören

Schlagerstar Mickie Krause war zu Gast beim ZDF-„Fernsehgarten“ und führte als Co-Moderator durch die Sendung. Doch dabei lief nicht alles rund. Kurzzeitig hatte er mit Tonproblemen zu kämpfen.

Mainz – Der ZDF-„Fernsehgarten“ stand am Sonntag (9. Juli) ganz unter dem Motto „Es lebe der Sport“. Neben zahlreichen Musik-Acts – unter anderem traten Joachim Witt (74) und Peggy March (75) auf – wurden mehrere Sportarten vorgestellt. So war zum Beispiel die deutsche Schach-Großmeisterin Elisabeth Pähtz (38) in der Show und spielte gegen zehn Schachprofis im Simultanschach. Doch als Co-Moderator Mickie Krause nachschauen wollte, wie es bei der Schachspielerin läuft, konnte ihn zunächst keiner verstehen.

ZDF-„Fernsehgarten“: Schlager-Sause und viel Sport bei hohen Temperaturen

In den Sommermonaten gehört für viele Fans der ZDF-„Fernsehgarten“ am Sonntagmittag zum Pflichtprogramm. Bei hohen Temperaturen über 30 Grad moderierte Andrea Kiewel (58), die in der Woche zuvor wegen eines Kusses mit Schlagersängerin Beatrice Egli (35) in der Kritik stand, mit Mallorca-Sänger Mickie Krause (53).

Der Schlagerstar führte neben „Kiwi“ souverän durch die zweistündige Live-Show. Nach einer kurzen Gesangsdarbietung von Krause – als er die Swing-Versions seines Hits „Eine Woche wach“ zunächst sitzend und stehend auf einem Klavier performte – kam es im späteren Verlauf der Sendung zu einer kleinen Tonpanne des „Sinatra“-Double, wie ihn Kiewel zuvor ankündigte.

ZDF-Fernsehgarten 2023: Die bisher bekannten Mottosendungen 09. Juli 2023: Es lebe der Sport 16. Juli: Sommerparty 30. Juli 2023: Mallorca 13. August 2023: Schlagerfestival 03. September 2023: Rock im Garten 10. September 2023: Tiergarten 24. September 2023: Oktoberfest

Mickie Krause im Fernsehgarten nicht mehr zu hören

Nachdem Andrea Kiewel aus einem Gespräch über Sportbekleidung zu Mickie Krause übergeleitet hatte, damit dieser weiter moderieren konnte, passierte es: „Mickie, bist du da bei Elisabeth?“, fragte die gebürtige Berlinerin.

+ Am Sonntag (9. Juli) moderierte Schlagersänger Mickie Krause an der Seite von Andrea Kiewel. Für kurze Zeit konnten ihn die TV-Zuschauer allerdings nicht hören. © Screenshot: zdf.de

Doch anstelle von Krause hörten die TV-Zuschauer nur ein Vogelgezwitscher und einen fragenden Blick von „Kiwi“. Es dauerte einen Moment, bis Krause zu sehen war. Anschließend war nur ein leises und kaum verständliches Brabbeln zu hören. Doch die Tonprobleme dauerten nur einen klitzekleinen Moment. Als Kiewel bei Co-Moderator Krause ankam, hörten die Fernsehzuschauer die beiden wieder ohne Probleme. Im August wird „Kiwi“ im Übrigen weniger im ZDF „Fernsehgarten“ zu sehen sein. Grund dafür ist eine Programmänderung des Senders ZDF. Verwendete Quellen: zdf.de

