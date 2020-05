Der Musiker und die Schlagzeug-Legende Tony Allen ist in Paris gestorben. Der Tod überraschte ihn ganz plötzlich. Er ist vor allem bekannt aus Jazz und Funk.

Paris - Die Musikwelt muss einen neuen Verlust verkraften: Die Schlagzeuger-Legende Tony Allen ist tot. Der nigerianische Musiker sei am Donnerstag mit 79 Jahren in Paris gestorben, sagte sein Manager Eric Trosset der Nachrichtenagentur AFP. Die Todesursache sei unklar. Corona sei jedoch nicht der Grund für Allens überraschenden Tod.

"Er war völlig gesund, das kam ganz plötzlich", sagte Trosset. Er habe am Mittag noch mit Allen gesprochen, zwei Stunden später habe der Musiker sich unwohl gefühlt und sei ins Krankenhaus Pompidou gebracht worden. Dort sei er dann gestorben. Der Musiker lebte in Courbevoie bei Paris. Zu Lebzeiten wurde er zum Mitbegründer des Afrobeats.

Musik-Legende in Paris gestorben: Tony Allen ist tot - Er entwickelte den Afrobeat

Allen war in den 60er und 70er Jahren der Schlagzeuger und musikalische Direktor seines Landsmannes Fela Kuti. Mit ihm zusammen entwickelte er den Afrobeat. Dieser verbindet Genres wie Jazz, Funk und traditionelle nigerianische Trommelrhythmen und wurde zu einer der wichtigsten Strömungen afrikanischer Musik im 20. Jahrhundert.

Mit 18 Jahren brachte sich Allen das Schlagzeugspielen selbst bei. Musikalische Inspiration fand er beiJazzgrößen wie Dizzy Gillespie und Charlie Parker, aber auch in zeitgenössischer afrikanischer Musik. Mit Fela und der Gruppe Africa 70 nahm Allen rund 40 Musikalben auf. Nach 26-jähriger Zusammenarbeit trennten sie sich schließlich. Allens Schlagzeugspiel war so intensiv, dass Fela vier Drummer benötigte, um Allen zu ersetzen.

Schlagzeuger Tony Allen ist tot: Er spielte zuletzt mit dem ehemaligen Blur-Sänger

Als "den vielleicht größten Schlagzeuger, der je gelebt hat" bezeichnete ihn der britische Musiker und Produzent Brian Enoder. Allen spielte zuletzt unter anderem Schlagzeug in dem Projekt The Good, The Bad and The Queen von Damon Albarn, dem ehemaligen Bandleader von Blur.

