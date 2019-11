Fan bittet anderen Konzertbesucher, ein Foto zu schießen - er merkt nicht, dass es ein Megastar ist

Bei einem Auftritt der Band Tool in Los Angeles bat ein Fan einen anderen Besucher, ein Foto von ihm zu machen. Doch er erkannte nicht, wen er vor sich hat.

Los Angeles - Tool sind zurück. Die Band um Maynard James Keenan, die für Prog-Rock-Musik steht, veröffentlichte im August mit „Fear inocolum“ ihr erstes neues Album seit 13 Jahren. Und ging auch noch gleich auf Tour. Am Montag, 21.10. traten Tool im Staples Center in Los Angeles auf. Das lockte Normalos wie Stars gleichermaßen an.

Denn Tool gelten auch als Lieblinge anderer Musiker. Insofern dürfte sich der eine oder andere davon unter den Zuschauern befunden haben, um den vertrackten Gitarrenfiguren der Truppe und den Gesangsausbrüchen von Maynard James Keenan zu lauschen.

Eddie Van Halen wird beim Tool-Konzert zum Fotografen

An einen der Promis geriet ein Konzertbesucher, der seinen Besuch mit einem Foto festgehalten haben wollte. Eine echte Rock-Legende, um genau zu sein: Star-Gitarrist Eddie Van Halen!

Von dem skurrilen Vorfall berichtete Eddie Van Halens Sohn Wolf bei Instagram. „Ein Typ fragte meinen Dad, ob er ein Foto von ihm machen könnte mit der Bühne hinter ihm. Er hatte keine Ahnung, wen er gefragt hat, und das war mein liebster Moment der Tool-Show letzten Abend.“

Eddie Van Halen, der mit seiner Band Van Halen Welthits hatte wie „Jump“ oder „Why can‘t this be love“, wurde also zum Fotografen. Und kam der Bitte natürlich ganz cool nach. Die Instagram-Follower von Wolf Van Halen finden‘s köstlich. „Absolut unbezahlbar“ und „Haha, das ist unfassbar“, heißt es in den Reaktionen. Letzteres schrieb Justine Ezarik, als YouTuberin iJustine ebenfalls ein Star mit 1,6 Millionen Instagram-Abonnenten. „Ich war auch da, so großartig.“ Auch das beweist, dass Tool die Promis anlocken.

+ Eddie van Halen (l.) auf einem Foto aus dem Jahr 2012. © AFP / Frazer Harrison

Eddie Van Halen beim Tool-Konzert: Er soll schwer erkrankt sein

Dass Eddie Van Halen überhaupt das Tool-Konzert besuchte, ist keine Selbstverständlichkeit. Die 64-jährige Rock-Legende soll schwer erkrankt sein. Er hätte sich sehr auf das Tool-Konzert gefreut, schreibt TMZ unter Berufung auf eine dem Musiker nahe Quelle. Eddie Van Halen sei zuvor zwischen den USA und Deutschland gependelt, um sich einer Krebsbehandlung zu unterziehen.

Auch ein anderer Musik-Star wurde kürzlich zum Fotografen, als Fans ihn bei seiner eigenen Show nicht erkannt haben ...