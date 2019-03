Tote-Hosen-Sänger Campino gesteht, was er immer heimlich auf der Flughafen-Toilette macht

Ungewöhnliches Geständnis: Punk-Sänger Campino schlüpft auf Reisen in eine Art Ganzkörper-Socke.

Düsseldorf - "Es gibt so eine Art Gummi-Anzug, in den ich mich vor Interkontinentalflügen zwänge", sagte der 56-Jährige der "Neuen Osnabrücker Zeitung" vom Samstag. "Viele Sportler benutzen sowas ebenfalls, weil es den Kreislauf anregt und man nach einem Zwölf-Stunden-Flug fitter ankommt." Der Anzug sei "wie eine Thrombose-Socke für den ganzen Körper", sagte er. "Nicht gerade sexy, aber effektiv."

Die Kluft ziehe er bewusst erst auf der Flughafen-Toilette an, sagte der Tote-Hosen-Sänger der Zeitung weiter. "Wir würden die Anzüge nie irgendjemandem zeigen, weil wir darin wie eine Gymnastik-Gruppe aussehen."

Campino will nicht als Jury-Mitglied in einer TV-Show sitzen

Campino will nicht als Jury-Mitglied in einer Fernsehshow sitzen. „Für mich ist das nichts; ich maße mir nicht an, über andere Musiker zu urteilen - gerade mit meinem Werdegang“, sagte der 56-Jährige. „Wir waren in unserer Anfangszeit weit weg von zu Hause und weit weg von Talent. Wir wären in jedem Nachwuchswettbewerb durchgefallen und sind trotzdem was geworden. Ich bewerte keine Kollegen, und jeder, der unter der Dusche singt, ist für mich ein Kollege.“

Auch zu seiner Zeit als Punk äußerte sich der Musiker: „Wir waren innerhalb unserer Grenzen auch Spießer, Punk-Spießer, die sich selbst alles Mögliche verboten haben. Als Punk im Tennis-Club? Unmöglich! Tennis habe ich erst vor Kurzem zum ersten Mal in meinem Leben gespielt. Und es ist großartig!“ Am Donnerstag (28. März) kommt die Dokumentation „Weil du nur einmal lebst“ ins Kino. Der Film begleitet die Toten Hosen auf Tour - in große Stadien, kleine Punk-Clubs und bis ins ferne Argentinien.

AFP/dpa