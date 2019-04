Trauer um „Dallas“-Star: Beliebter US-Schauspieler starb mit 83 Jahren 

Als Hauptdarsteller der US-Serie „Dallas“ schaffte er den großen Durchbruch und wurde zum Star. Er wurde 83 Jahre alt.

Los Angeles - „Dallas“-Star Ken Kercheval mit 83 Jahren gestorben Los Angeles (dpa) - Ken Kercheval, besser bekannt als Cliff Barnes aus der US-Fernsehserie „Dallas“, ist tot. Der amerikanische Schauspieler ist im Alter von 83 Jahren gestorben, wie die US-Branchenblätter „Hollywood Reporter“ und „Variety“ am Mittwoch berichteten. Der Manager des Schauspielers und eine Sprecherin eines Bestattungsunternehmens in Kerchevals Heimatstadt Clinton (US-Staat Indiana) bestätigten demnach seinen Tod.

Serien-Star war auch in verschiedenen Kinofilmen zu sehen

Berühmt wurde Kercheval durch seine Rolle als der Öl-Tycoon Cliff Barnes, der ewig unterlegene Gegenspieler von J. R. Ewing (Larry Hagman), aus der 80er Jahre Hit-Serie „Dallas“. In den USA lief das Familiendrama um Geld, Macht und Intrigen 14 Jahre lang ununterbrochen. Kercheval spielte in allen Staffeln mit.

Der Schauspieler, der seine Karriere am New Yorker Broadway begonnen hatte, spielte auch in Kino-Filmen wie „The Seven-Ups“ und „F.I.S.T. - Ein Mann geht seinen Weg“ mit.

Kercheval war starker Raucher. In den 90er Jahren erkrankte er an Lungenkrebs und musste sich einer Operation unterziehen.

dpa