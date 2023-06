Trotz Verbot von Giovanni Zarrella: Roland Kaiser singt wieder „Mohrenkopf“-Original bei seinem Konzert

Von: Elena Rothammer

Teilen

Bei der „Giovanni Zarrella Show“ musste Roland Kaiser eine Songzeile mit dem Wort „Mohrenkopf“, das inzwischen als politisch unkorrekt gilt, umtexten. Jetzt kehrte der Schlagerstar aber zum Original zurück.

Kamenz – Roland Kaiser (71) ist derzeit auf seiner „Alles O.K.! - Open-Air ‘23“-Tour. Dabei gibt der Schlagerstar auch ein Medley mit Hits von Udo Jürgens (†80) zum Besten. Dieses ist den Fans schon aus der „Giovanni Zarrella Show“ bekannt – allerdings singt Roland Kaiser nun wieder den Original-Text mit dem Wort „Mohrenkopf“.

Auf Open-Air-Tour kehrt Roland Kaiser zurück zum Originaltext mit „Mohrenkopf“

Für seinen Auftritt im Februar in der „Giovanni Zarrella Show“ im ZDF musste Roland Kaiser in Udo Jürgens‘ Hit „Aber bitte mit Sahne“ den Text ändern. Weil das Wort „Mohrenkopf“, das in einer Zeile gesungen wird, inzwischen als diskriminierend empfunden wird, wurde es stattdessen durch das gebräuchlichere Synonym „Schokokuss“ ersetzt. Ganz überzeugt scheint Roland Kaiser von diesem Schritt aber nicht gewesen zu sein.

Helene Fischer, Beatrice Egli und Maite Kelly: Schlagerstars zeigen sich ungeschminkt Fotostrecke ansehen

Auf seiner Tour ist Roland Kaiser nun wieder sein eigener Herr – und wie Schlagerprofis.de berichtete, sang er bei seinem Auftritt in Kamenz tatsächlich wieder den Original-Text, der da heißt: „Sie pusten und prusten, fast geht nichts mehr rein. Nur ein Mohrenkopf höchstens, denn Ordnung muss sein.“ Der 71-Jährige hätte für das Medley auch eine andere Zeile wählen können, um einer Diskussion zu entgehen. Offenbar will der Künstler aber klare Kante zeigen.

Mehr als nur Schlagerstar: Roland Kaiser war auch als Schauspieler unterwegs Neben seinen Erfolgen im Musikbusiness unternahm Roland Kaiser schon einige Ausflüge ins TV-Geschäft. 2012 war er in der „Tatort“-Folge „Summ, Summ, Summ“ aus Münster zu sehen und spielte darin den Schlagerstar Roman König. Zusammen mit Axel Prahl stand er außerdem für die ARD-Tragikomödie „Eisland“ vor der Kamera. Die Uraufführung des Streifens erfolge im Sommer 2021 im Rahmen des Filmfests in München.

Roland Kaiser ehrt mit seinem Medley Udo Jürgens

Zwar hält sich Roland Kaiser mit einem Statement zurück, doch es liegt nahe, dass es der Schlagerstar aus Respekt vor dem Originalinterpreten beim ursprünglichen Songtext belassen hat. Schon bei der „Giovanni Zarrella Show“ hatte er an seinen alten Freund Udo Jürgens erinnert: „Ich kannte ihn 40 Jahre. Wir waren wirklich befreundet und ich habe immer noch einen Höllen-Respekt vor ihm.“

Bei der „Giovanni Zarrella Show“ musste Roland Kaiser den Songtext in einem Udo-Jürgens-Medley ändern und das Wort „Mohrenkopf“ streichen. Bei seiner eigenen Show kehrte der Schlagerstar nun aber zurück zum Originaltext © IMAGO / Eventpress & IMAGO / Bildagentur Monn

Bei der „Giovanni Zarrella Show“ im Februar ist der gebürtige Berliner hingegen gar nicht erst aufgetreten. Stattdessen kam Maite Kelly alleine und performte ohne Roland Kaiser ihr gemeinsames Duett „Warum hast du nicht nein gesagt“ – und wurde von den Zuschauern dafür zerrissen. Verwendete Quellen: schlagerprofis.de