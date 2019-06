TV-Koch Attila Hildmann teilt gegen Kritiker aus - und macht irren Wetteinsatz

Fitness-Guru Attila Hildmann wurde in den sozialen Netzwerken für sein Gewicht kritisiert. Jetzt wehrt sich der vegane TV-Koch mit einer krassen Challenge - und setzt seinen Porsche aufs Spiel.

Update vom 6. Juni 2019: Der Fitness-Guru Attila Hildmann ärgert sich über die Berichterstattung, die in den Medien in Folge seiner Gewichtszunahme kursierte. Er postete ein Foto auf Instagram, auf dem die Schlagzeilen einiger Nachrichtenportale zu sehen sind. Dann macht er seinem Ärger Luft: „Über meine guten Taten schreiben sie seit Jahren nicht, aber wenn ich zunehme, damit sie dann auch VEGANES Essen degradieren können! Das nehme ich persönlich, denn es geht hier um wehrlose Tiere!“

TV-Koch Attila Hildmann mit Wahnsinns-Challenge: Er verwettet seinen Porsche

Der TV-Koch reagiert mit einer kuriosen Challenge: In 60 Tagen möchte er wieder in Topform kommen mit seinem Kochbuch „Vegan for youth“. Und der Wetteinsatz hat es in sich: „Schaffe ich es nicht, verschenke ich an einen Journalisten, der zur Pressekonferenz am Ende der Challenge kommt, MEINEN PORSCHE GT3 (Sammlerwert 200.000€!).“ Sollte er es aber schaffen, fordert er die Presse auf, einen positiven Artikel über „Dashio Bio Energy“ zu schreiben - und dessen Effekt auf die Rettung der Tiger in Indien. „Alle meine Fans sind als Zeugen eingeladen!“, beendet er den Post. Ob er seinen Porsche in 60 Tagen immer noch sein Eigen nennen wird?

Attila Hildmann: Veganer Fitness-Guru deutlich verändert - Fans stinkig

Meldung vom 4. Juni 2019:

Was ist denn bei Attila Hildmann los? Der Fitness-Papst postete ein Foto seiner neuen Figur auf Facebook und haute gleich eine Message an alle Hater heraus. Die kleinen neuen Fettpolster kamen bei manchen Fans wohl nicht so gut an. Und in der Tat: Attila Hildmann hat „20 Kilo mehr als vor fünf Jahren“ auf den Hüften, wie er auf Facebook schreibt.

Attila Hildmann zu dick? Neue Fotos überraschen

Und das, obwohl er diverse Koch-Bücher zum Abnehmen herausbrachte und das lebende Beispiel dafür war, dass man mit einer veganen Ernährung und Fitnesstraining super abnehmen könnte.

Einige Fans scheinen ihm das jetzt übel zunehmen - ist ja eigentlich nicht verwunderlich. Der Bestsellerautor war einmal schlank und muskulös - nun ist er kaum wiederzuerkennen. Steckt etwa Frust hinter den Kilos? Angeblich hatte das ZDF eine TV-Show mit Hildmann geplant, die wohl plötzlich verschoben wurden, wie Medien berichten. Ob das mit den Pfunden zusammenhängt, ist reine Spekulation.

Starkoch Attila Hildmann verteidigt sich mit Oben-Ohne-Foto auf Facebook

Auf Facebook stellte der 37-Jährige ein Selfie rein, auf dem er oben ohne vor dem Spiegel posiert. Er trägt nur eine graue kurze Jogging-Hose, sein behaarter Oberkörper ist zu sehen. Mit aggressivem Blick schaut Hildmann ins Handy und zeigt allen den Mittelfinger.

„Bist du derselbe aus den Büchern? Man bist du fett geworden!“, schreibt Attila Hildmann zum Foto-Post. Dann poltert er richtig los. Er zeigt den Hatern, wo es lang geht:

„Wird vielleicht noch mehr, ich liebe fett Nutwave aufs Brötchen und Triple Cheeseburger bei Vegan Bio Snackbars by Attila Hildmann. Den Speck verliere ich, wenn es an der Zeit ist...aber euren oberflächlichen Scheiß-Charakter könnt ihr euch nicht abtrainieren! Freunde, lasst euch niemals auf eure Hülle reduzieren! Gönnt euch auch mal nen lecker Nutwave Brötchen wie ich.“

Nicht zum ersten Mal rückt Attila Hildmann mit einem Körper ins Rampenlicht. An seinem Geburtstag erzählt er aus seiner Vergangenheit und enthüllt, warum sein Körper von Narben übersät ist.

Die Restaurant-Eröffnung in Köln scheitert bei Attila Hildmann, wie die tz.de* berichtet. Dafür hatte er sich sogar mit einer Sushi-Kette zusammengetan.

