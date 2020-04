Lilly Becker knutscht vor laufender Kamera - Überraschung im TV zu sehen

Na nu, wen küsst Lilly Becker denn da? Vor laufender Kamera knutscht die Ex von Boris Becker wie wild mit einer Frau. Was hat es damit auf sich?

Da dürfte Boris Becker aber staunen, wenn er seine Ex Lilly Becker am 6. April im TV sieht.

Lilly Becker knutscht nämlich vor laufender Kamera - mit einer Frau.

München - Zu Corona-Zeiten ist das mit dem Kontakt zu Mitmenschen ja so eine Sache. Im TV gibt es auch viele Einschränkungen - aber nicht, wenn es um Aufzeichnungen geht, die schon etwas älter sind. Lilly Becker, die erst kürzlich mit Geburtstagsfotos für ihren Sohn für Furore sorgte, spricht aus Erfahrung. Die Fans können sie nun im TV bewundern - und zwar knutschend!

So weit eigentlich nicht sonderlich außergewöhnlich. Aber: Die Ex des ehemaligen Tennisstars Boris Becker tauscht in jener Szene Speichelflüssigkeit mit einer Frau aus!

Lilly Becker küsst eine Frau - war es ihr erstes Mal?

Was „Bobbele“ wohl dazu sagen wird? Die Brünette lässt laut Bild geheimnisvoll verlauten: „Ich denke schon, dass Frauen die besseren Küsser sind.“ Ob das ein Hinweis darauf ist, dass der Filmkuss für die bayerische Vorabensendung „Dahoam is Dahoam“, bei der sie am Montagabend (6. April 2020) einen Gastauftritt als Lesbe hat, nicht ihr erster Kuss mit einer Frau war?

Es scheint ihr auf jeden Fall ziemlich gefallen zu haben: „Es war komisch, spannend und aufregend zugleich!“ verrät Lilly, die manchmal von unappettitlichen Orten Grüße verschickt. Und sie hat auch gleich die passende Erklärung für ihre Vermutung parat: „Wir sind liebevoll, sanft, emotional und können uns besser in den Moment verlieben und uns fallen lassen“, schwärmt die 43-Jährige von den Küsserinnen. Ob sie da wohl aus Erfahrung spricht?

Lilly Becker küsst eine Frau - als Lesbe in „Dahoam is dahoam“

Auch ihre Fans werden sicherlich von den Socken sein, wenn sie das bunte Treiben der hübschen Brünette mit einer Frau im TV sehen werden. Es wird allerdings erstmal ein einmaliges Spektakel werden, da eine Fortsetzung nicht geplant ist.

Der Gastauftritt bleibt - vorerst zumindest - eine einmalige Sache. Lilly hat der Filmkuss mit ihrer Spielpartnerin jedoch scheinbar großen Spaß gemacht: „Ich würde mir schon eine Rückkehr vor die Kamera wünschen“, gibt sie offen gegenüber der Bild zu.

Auch auf Ex-Mann Boris dürfen sich die Becker-Fans bald im TV freuen. RTL verfilmt die Karriere des deutschen Wimbledon-Helden.

