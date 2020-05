Kai Pflaume taucht an Hotspot in München auf - und entdeckt dann den schlechtesten Witz der Welt

Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Das gilt definitiv für Kai Pflaume, der sich am Freitag von München aus wieder über die Stadtgrenzen wagte.

Kai Pflaume ist erstmals nach acht Wochen wieder verreist. Und hat eine Menge zu erzählen.

ist erstmals nach acht Wochen wieder verreist. Und hat eine Menge zu erzählen. In München ging‘s erst mal zu einem bekannten Hotspot .

. Am Ziel entdeckte er dann den schlechtesten Witz der Welt.

München - Auch für Kai Pflaume war Daheimbleiben angesagt. Der beliebte TV-Moderator lebt in München. Und konnte in der Corona-Krise* offenbar auch auf Einsätze außerhalb der Stadt verzichten. Acht (!) Wochen lang sei er nicht mehr gereist, verrät er auf Instagram*. Eine halbe Ewigkeit für einen A-Promi. Deswegen zelebrierte er den großen Tag umso mehr. Und berichtete seinen Instagram-Followern* eine Menge von dem Trip am 8. Mai.

Kai Pflaume startet in München: Erste Reise nach acht Wochen mit Instagram-Dauerfeuer

Erst zeigt sich Kai Pflaume mit Maske und Koffern vor einer Straßenbahn mit dem Hinweis. „Meine erste ‚kleine‘ Reise nach 8 Wochen“. Dann knipst er sich in der Tram. Und dann filmt er sich in der Nähe des Münchner Hauptbahnhofs. Und so geht‘s dann auch weiter. Äußerst mitteilungsbedürftig zeigt sich der beliebte TV-Mann - denn es hagelt Story-Fragmente im Dutzend.

+ Kai Pflaume vor einer Straßenbahn in München. © Instagram

München: Kai Pflaume outet sich als Fan von bekannter Imbisskette

Für Verwunderung sorgt er gleich zweimal. Das erste Mal wohl vor allem bei den Münchnern, denen ein lautes „Da schau her“ entfahren dürfte. Denn auch Kai Pflaume outet sich als großer Fan der in München sehr bekannten Kette „Türkitch“*. Diese brummt und hat viele Fans - doch es gibt auch einige, die das Essen dort überkandidelt finden und denen‘s nicht so schmeckt. Vor seiner ersten Reise nach acht Wochen pfeift sich Kai Pflaume erst mal einen Kebap (das Wort „Döner“ ist im Türkitch-Universum verpönt) rein. Und beschert dem Laden damit reichweitenstarke - und vermutlich kostenlose - Werbung.

Kai Pflaume entdeckt in Hotel den schlechtesten Gag der Welt

Es folgen Aufnahmen aus dem Zug, vom Bahnhof Göttingen beim Umsteigen und, und, und. Nur wo er hinfährt, das verrät der ansonsten redselige Kai Pflaume nicht. Lediglich sein Hotelzimmer zeigt er. In diesem steht allen Ernstes ein Flipper-Automat. Und: Ein Obst-Arrangement wartet auf ihn. Darin sehr präsent: ein paar Pflaumen.

+ Pflaumen warteten auf Kai Pflaume. © Instagram

Pflaumen für Kai Pflaume, haha! Ein Gag, der sicherlich total nett gemeint war vom Hotel. Der aber dann doch eher ein müdes Lachen in ihm hervorruft. „Was ist ja öfter mal erlebe, wenn ich in Hotels bin: Man hat mir ein paar Pflaumen hingestellt“, sagt er. Nimmt‘s aber nicht übel, sondern bedankt sich artig.

Es folgen Aufnahmen beim Flippern. Und von einem Caesar‘s Salad. Zum Glück passt eine Menge rein in so eine Instagram-Story*. Der Spruch „Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen“ passte wohl selten so gut wie hier bei Kai Pflaume.

Eine Entdeckung machte auch ein Twitter-User - und zwar auf einem Foto von Philipp Amthor.

lin

*tz.de ist Teil des Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Rubriklistenbild: © Instagram