Sat.1-Moderatorin zeigt ihr Führerscheinfoto - Hätten Sie sie erkannt?

München - Im Sat.1-Frühstücksfernsehen präsentiert sich Moderatorin Alina Merkau (33) stets top gestylt und gut gelaunt. Doch auf einem Jugendfoto, dass sie am Montagabend auf Instagram postete, ist die blonde Frohnatur kaum wiederzuerkennen. Mit dunklen, zurückgebundenen Haaren und einem schwarzen Oberteil, blickt Alina Merkau darauf ernst in die Kamera. Das Bild ist vor 12 Jahren entstanden, wie die Moderatorin in ihrem Kommentar verrät. „Bitte fragt nicht, was da los war“, fügt sie hinzu.

Alina Merkau und andere Stars sorgen mit Führerschein-Challenge für Lacher

Und warum präsentiert Alina Merkau ihren Followern dieses eher unvorteilhafte Foto von sich? Hintergrund ist mal wieder eine Internet-Challenge, die gerade auf Instagram die Runde macht. In diesem Fall die sogenannte #führerscheinchallenge. Bei dieser geht es darum, ein Foto des Führerscheins zu posten, das bei den meisten ja schon einige Jahre zurückliegt und aufgrund der Vorschriften (Stichwort biometrisches Foto) oft wenig schmeichelhaft ist. Auch viele Stars beteiligen sich fleißig an besagter Challenge und sorgen mit ihren teils Jahrzehnte alten Bildern für jede Menge Lacher.

Alina Merkau von Daniela Katzenberger nominiert

Zu verdanken hat Alina Merkau das Ganze übrigens Daniela Katzenberger. Die postete selbst kürzlich einen mindestens genauso unvorteilhaften Schnappschuss von ihrem Führerschein und nominierte daraufhin neben Mama Iris Klein, Verona Pooth und Sylvie Meis auch Alina Merkau. Die wiederum hat nun Frühstücksfernsehen-Kollegen Matthias Killing und Marlene Lufen sowie Schauspielerin Isabell Horn.

