TV-Überraschung! Schlager-Star Beatrice Egli spielt jetzt in dieser Daily Soap mit

Das freut die Fans von Schlager-Star Beatrice Egli: Die 29-Jährige wechselt von der Bühne vor die Kamera und wird im Februar bei einer deutschen Serie mitspielen.

Berlin - Prominenter Zuwachs für die ARD-Telenovela „Sturm der Liebe“: Voraussichtlich vom 6. Februar (15.10 Uhr) an wird sich die Schweizer Schlagersängerin Beatrice Egli (29) in drei Folgen selber spielen, wie die Programmdirektion des Ersten am Montag mitteilte. Sie soll bei der Hochzeit von Christoph Saalfeld und seiner Braut Alicia Lindbergh (Larissa Marolt) im Serien-Hotel „Fürstenhof“ singen - und zwar das Lied, bei dem das Paar das erste Mal zusammen getanzt hat.

„Es ist das erste Mal, dass ich nicht nur als Sängerin, sondern auch als Schauspielerin vor der Kamera stehe“, sagte Egli laut Mitteilung. „Das ist eine wunderbare Herausforderung.“ Egli wurde 2013 im RTL-Wettbewerb „Deutschland sucht den Superstar“ bekannt und veröffentlichte seitdem mehrere Alben. Auch als Showmoderatorin wurde sie im Ersten eingesetzt.