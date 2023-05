Hans Sigl verrät: „Der Bergdoktor“ hat ein Wildpinkel-Problem

Von: Elena Rothammer

„Der Bergdoktor“ wird in Ellmau am Fuße des Wilden Kaisers gedreht. Nun plauderte Hauptdarsteller Hans Sigl aus: Wildpinkler bereiteten den Verantwortlichen Sorgen und zwangen sie, zu handeln …

Ellmau – Schon seit 16. Staffeln können die „Der Bergdoktor“-Fans Dr. Martin Gruber verfolgen. Die beliebte Arztserie im ZDF spielt in der österreichischen Gemeinde Ellmau am Fuße des Wilden Kaisers. Um den Stars der Serie, wie etwa Hans Sigl (53) und Mark Keller (58) ganz nah zu sein, pilgern auch zahlreiche Fans dorthin. Dadurch entstand jedoch ein Wildpinkel-Problem.

Wegen „Der Bergdoktor“-Fans muss eine öffentliche Toilette aufgestellt werden

Die Dreharbeiten zur 17. Staffel von „Der Bergdoktor“ sind in vollem Gange und Hans Sigl zeigte auch schon erste Bilder. Eine Neuerung am Set gibt es allerdings – und die hat die Crew den treuen Fans der ZDF-Serie zu verdanken, wie der Hauptdarsteller im Podcast „Apokalypse & Filterkaffee“ erzählte. Darin plauderte Hans Sigl mit Micky Beisenherz (45) über die neuesten Geschehnisse und kam auch auf eine Geschichte über einen Wildpinkler, der von einem Alligator angefallen wurde, zu sprechen. Dazu konnte der Schauspieler sogar etwas aus der „Bergdoktor“-Welt berichten.

„Der Bergdoktor“ hat nämlich ebenfalls ein Wildpinkel-Problem. „Es ist tatsächlich so, dass in den letzten Jahren einige Fans und Besucher auf dem langen Weg bei uns hier nach Ellmau zur Praxis, wo der Bergdoktor ordiniert, wie es in Österreich heißt, die Notdurft nicht mehr zurückhalten konnten und es auch zu diesen Vorfällen kam – und wir deswegen jetzt eine öffentliche Toilette hinter dem Haus haben“, plauderte Hans Sigl aus dem Nähkästchen. Seither seien die Besucher „glücklicher, als sie es vorher waren“.

Hans Sigls geheime Gastrolle bei „Der Bergdoktor“ Seit 2008 verkörpert Hans Sigl bei „Der Bergdoktor“ den Titelhelden Martin Gruber. Das aufregende Leben des Landarztes begeistert mit jeder Folge Millionen von treuen Fans und hat seinen Schauspieler zu einem der größten Stars der deutschen Fernsehlandschaft gemacht. Was aber die wenigsten wissen: Die Rolle als Sohn von Lisbeth Gruber ist nicht Hans Sigls erster Bergdoktor-Auftritt. Denn zehn Jahre bevor er in den weißen Arztkittel schlüpfte, war er bereits als Taxifahrer in der beliebten Serie zu sehen, die damals noch bei Sat.1 lief und bei der mit Gerhard Lippert ein ganz anderer Bergdoktor im Mittelpunkt stand. Wer weiß – vielleicht wird ein Komparse aus dem ZDF-Remake ja dann eines Tages der Nachfolger von Hans Sigl? (Quelle: fuersie.de)

Für den Fantag 2023 scharenweise „Der Bergdoktor“-Fans in die Region Wilder Kaiser

Erst am 11. Mai war die öffentliche Toilette vermutlich besonders notwendig, denn der „Der Bergdoktor“-Fan-Tag stand an. Dabei konnten die Liebhaber der ZDF-Serie nicht nur die Schauplätze bewundern. Auch Darsteller wie Hans Sigl und Ronja Forcher (26) waren live vor Ort und verursachten einen massenhaften Ansturm der „Der Bergdoktor“-Fans.

„Der Bergdoktor“ wird in der österreichischen Gemeinde Ellmau gedreht. Wegen der zahlreichen Besucher und Fans entstand vor Ort allerdings ein Wildpinkel-Problem © ZDF / Erika Hauri & IMAGO / Sven Simon

Dass „Der Bergdoktor“ nach wie vor so viele Fans und Bewunderer anlockt, dürfte aber vor allem den Hauptdarsteller freuen. Immerhin bescherte ihm dieser Erfolg schon einige Schauspielpreise, die Hans Sigl in seinem Schlafzimmer zur Schau stellt. Verwendete Quellen: Spotify / „Apokalypse & Filterkaffee“