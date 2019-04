„Two and a Half Men“-Darstellerin stirbt im Alter von 70 Jahren

Fans von „Two and a Half Men“ und „Alle lieben Raymond“ trauern: Serien-Star Georgia Engel stirbt im Alter von 70 Jahren. Doch woran litt die Schauspielerin?

Princeton - Die amerikanische Schauspielwelt hat einen weiteren ihrer Lieblinge verloren. Sitcom-Darstellerin Georgia Engel, in Deutschland vor allem durch „Two and a Half Men“ und „Alle lieben Raymond“ bekannt, ist am vergangenen Freitag mit 70 Jahren in Princeton verstorben. Das berichtet die New York Times unter Berufung auf John Quilty, einen guten Freund und Produzenten der Schauspielerin.

Georgia Engel ist tot: Todesursache bleibt ungeklärt

Die Todesursache jedoch ist noch unbekannt. Engel sei streng gläubig gewesen und habe deshalb keine Ärzte konsultiert, so Quilty.

„Georgia war die absolut Beste“

Die Lücke, die die mehrfach preisgekrönte Engel hinterlässt, ist groß. „Für jede einzelne Textzeile, die man ihr gab, erntete sie Lacher. So etwas habe ich noch nie gesehen“, schwärmt Philip Rosenthal, der Macher von „Alle lieben Raymond“.

Auch Schauspiel-Kollegin Betty White, ihres Zeichens bekannt als „Rose“ der „Golden Girls“, gedenkt der Verstorbenen: „Georgia war unvergleichlich und die absolut Beste.“ White und Engel hatten zusammen in diversen Produktionen gearbeitet.

Das Vermächtnis eines Engels

Was von Engel bleibt, ist die Erinnerung an eine außergewöhnliche Schauspielerin mit einer ebenso außergewöhnlichen Stimme. Ein Drehbuchautor behauptet sogar, sie habe geklungen, als hätte ein Engel zu viel Helium eingeatmet.

Und viele sind sich sicher, dass Engel nun auch neben weiteren Engeln auf einer Wolke sitzt.

Georgia Engel ist tot: Verluste in deutscher Serienwelt

