Über 2000 Spots: Diese Firma schaltete letzte Woche die meisten Werbespots im Fernsehen

Eine Fast-Food-Kette hat es in der vergangenen Woche an die Spitze der Werbecharts geschafft. Unter anderem wurde dabei eine neue Burger-Rezeptur angepriesen.

München – Beim Blick auf die Werbecharts der ersten Augustwoche hat sich deutlich ein Fast-Food-Großunternehmen durchgesetzt. Für McDonalds liefen im deutschen Werbefernsehen laut „DWDL“ 2.264 Spots, darunter eine Kampagne für eine neue Rezeptur. Die Firma verspricht unter dem Backstreet-Boys-Motto „I want it that way!“ bei seinem Burger-Klassiker Big Mac eine „optimierte Zubereitung“. Zudem warben die Spots für die App des Unternehmens und die darin enthaltene Möglichkeit der eigenen Zusammenstellung von Coupons.

Ranking zeigt: Lidl in den Werbe-Charts vor Rewe

Ein weiterer Blick in die Charts, die auf den Daten von AdScanner basieren, zeigt, dass sich Dr. Oetker bezogen auf die Reichweite (XRP) hinter McDonalds eingereiht hat (1005 Spots). Es folgen Milka (1743) und Lidl (741). Der Discounter schaffte es damit vor Rewe (achter Platz und 616 Spots). Beide Lebensmittelkonzerne haben laut „DWDL“ seit Anfang August ihre Werbeaktivitäten deutlich erhöht und rund 200 Spots pro Tag geschalten. In den beiden Wochen zuvor wurden an keinem Tag mehr als 70 erreicht. Die Datingsplattform Parship, in der vorherigen Woche war das Unternehmen noch auf Platz eins, rutschte in der vergangenen Woche auf Platz 24 ab (842 Spots).

Ein Pay-TV-Anbieter schaffte es hingegen nicht in die Top 25: Sky Deutschland hat noch in der Woche vor dem Zweitliga-Start Ende Juli die meisten Buchungen der vergangenen Zeit getätigt. In der letzten Woche verhielt sich das Unternehmen wieder zurückhaltender. Gemäß „DWDL“ liegt der Fokus bei Sky auf Sky Sport und die „Welcome to the Show“-Kampagne, die den Programmmix inklusive Sport bewirbt. Verwendete Quellen: DWDL.de