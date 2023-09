„Das hatte ich auch noch nicht“: Helene Fischer lacht über fragwürdiges Fan-Geschenk

Von: Melanie Habeck

Helene Fischer ist aktuell mit ihrer „Rausch“-Tour unterwegs. Ab und an bekommt sie dabei Geschenke von ihren Fans überreicht. Ein Präsent sorgte nun für Erstaunen bei der Schlagerikone.

Köln – Im Rahmen ihrer „Rausch“-Tour begeistert Helene Fischer (39) ihre Fans nicht nur mit ihrem Gesang und spektakulären Showeinlagen, die Schlagersängerin sucht auch regelmäßig den Kontakt mit dem Publikum. Die Konzertbesucher bedanken sich für den unvergesslichen Abend immer wieder mit Geschenken. Auch in Köln flog ein Präsent auf die Bühne – und sorgte für Stirnrunzeln bei der Musikerin.

Große Augen auf der Bühne: Helene Fischer bekommt ungewöhnliches Fan-Geschenk

Nachdem ein Fan mit seinem Geschenk kürzlich nicht gerade den Geschmack von Helene Fischer getroffen hatte, machen sich die Konzertbesucher nun offenbar mächtig Gedanken über ihre Mitbringsel. Ein Instagram-Video zeigt, dass die Kreativität dabei keine Grenzen kennt. „Mensch, das hab ich noch nicht gehabt. Das ist eine Kartoffel mit Gummibären. Du, das ist aber nett von dir. Wir haben eigentlich ganz gutes Catering. Aber ja, kann ich immer ganz gut gebrauchen“, musste die Schlagersängerin beim Anblick des Gemüses schmunzeln.

Wenig später stellte Helene Fischer dann noch fest, dass das Fan-Geschenk sogar einige Vorbereitungszeit in Anspruch genommen haben musste. „Das ist sogar eine gekochte – ich drehe durch! Die hat er schon vorgekocht für mich. Du bist sensationell“, bedankte sich der Bühnenstar bei dem umsichtigen Konzertbesucher.

Welche Musik hört Helene Fischer privat? Helene Fischer zählt zu den größten Stars der Schlagerszene. In ihrer „Helene Fischer Show“ stellte die Sängerin bei ihren Auftritten mit internationalen Gästen jedoch immer wieder unter Beweis, dass sie auch in anderen Genres mit ihrer Stimme überzeugen kann. Das spiegelt sich auch in ihrem breitgefächerten Musikgeschmack wider: „Ich liebe Céline Dion und Jon Bon Jovi, Josh Groban, auch Country-Musiker wie Lady Antebellum, oder Kings of Leon“, verriet die Chartstürmerin vor einiger Zeit in einem Gespräch mit Planet Interview.

Besonderes Jahr für Helene Fischer: Ihre Weihnachtsshow feiert 2023 TV-Comeback

Für Fans von Helene Fischer gibt es aktuell allen Grund zur Freude: Die 39-Jährige macht mit ihrer „Rausch“-Tour in den kommenden Wochen nicht nur in Wien, Zürich, München und Frankfurt am Main Halt, sondern arbeitet auch fleißig an ihrer Weihnachtssendung. So kehrt die „Helene Fischer Show“ in diesem Dezember nach drei Jahren Pause endlich wieder ins Fernsehen zurück.

Über die Gäste des ZDF-Events ist bisher zwar noch nichts bekannt: Dafür steht aber bereits fest, wann und wo die Aufzeichnungen für die „Helene Fischer Show“ stattfinden werden. Verwendete Quellen: Instagram/its_klappi