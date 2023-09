„War gar nicht so überrascht“: Frauke Ludowig sah die Pocher-Trennung kommen

Oliver und Amira Pocher haben sich getrennt. Moderatorin Frauke Ludowig hatte schon damit gerechnet, dass die Liebe nicht hält.

Köln – Oliver Pocher (45) und Amira Pocher (30) waren in den letzten Wochen immer wieder mit Eheproblemen in den Schlagzeilen. Seit Ende August steht es fest: Die beiden sind getrennt. Eine, die das nicht überrascht: Moderatorin Frauke Ludowig (59), die beide Teile des entfremdeten Ehepaares persönlich kennt. Sie hatte mit der Trennung schon gerechnet.

Frauke Ludowig fühlt mit den Pochers

Bereits seit Jahren kennt Moderatorin Frauke Ludowig Oliver und Amira Pocher persönlich und hat vor allem zu dem Comedian eine enge Freundschaft aufgebaut. Dementsprechend fühlt sie mit ihm in dieser Zeit, auch wenn Frauke das Beziehungs-Aus schon kommen sah, wie sie gegenüber RTL verriet: „Ich war gar nicht mehr so überrascht, als ich von der Trennung der Pochers gehört habe.“

Wie Oliver Pocher sich jetzt fühlt, kann sie sich gut vorstellen: „Olli ist ein Offener und Lustiger sowieso, das wissen wir, und auch ein sehr herzlicher Mensch. Und er sagt jetzt auch: Ja, ich hätte eigentlich eher daran festgehalten. Er bedauert das und insofern wird ihm das auch wehtun.“

Oliver und Amira Pocher haben sich allerdings – wenn auch uneinig – im Guten getrennt und wollen weiterhin zusammen arbeiten und eine funktionierende Patchwork-Familie sein. Frauke ist sich sicher, dass das funktionieren kann: „Das sind zwei sehr kluge, selbstbewusste Menschen, die beide aber auch Familienmenschen sind. Ich kann mir aber vorstellen, dass die beiden das hinkriegen.“

Das sagen andere Freunde: Oliver und Amira Pocher haben sich auseinandergelebt

Oliver Pochers guter Freund, Moderator Mola Adebisi (50), weiß ebenfalls, dass der Komiker am liebsten an der Beziehung festgehalten hätte. „Er hält die Trennung für unsinnig. Er sagt immer, es ist ja nichts passiert, in seinen Augen. Und deswegen würde der Olli für diese Beziehung kämpfen.“ Mola glaubt, dass Amira sich einfach „aus der Beziehung herausemanzipiert“ habe, die sie mit Oliver im Alter von jungen 23 Jahren einging. Damals war der Komiker schon 38.

Einen Schuldigen sieht Mola Adebisi in der Situation aber nicht. „Die haben sich in den letzten Jahren sehr darauf konzentriert, eine tolle Mama und ein toller Papa zu sein und meiner Meinung nach ist dabei ein bisschen die Beziehung auf der Strecke geblieben.“

Amira und Oliver Pocher haben vor wenigen Tagen ihre Trennung bekannt gegeben. Frauke Ludowig kennt die beiden schon lange – und hat nun offen über das Ehe-Aus gesprochen. © IMAGO/Future Image; IMAGO/STAR-MEDIA (Fotomontage)

Ähnlich sieht es auch eine gemeinsame Freundin des Paares, die gegenüber der „Bild“-Zeitung verriet, dass sich auch Amira die Trennung nicht leicht gemacht habe: „Amira hat über ein Jahr um ihre Ehe gekämpft – wie eine Löwin.“

Am Freitagabend (1. September) hätte Amira Pocher beim „Kölner Treff“ zu Gast sein sollen – fehlte bei der Sendung aber überraschenderweise. Verwendete Quellen: RTL, Bild.de