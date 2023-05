Überraschung bei „Let‘s Dance“: Fünf Profitänzer kehren zur Show zurück

Am heutigen Freitag steht das Viertelfinale bei „Let’s Dance“ an. Dafür haben sich die Macher etwas Besonderes einfallen lassen: Fünf Profitänzer kommen zurück.

Köln – Am Freitag (5. Mai) findet ab 20:15 Uhr das große Viertelfinale der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ statt. Auch in der neuen Ausgabe müssen die restlichen Profi- und Promitänzer zeigen, was in ihnen steckt. Unter anderem die „Trio-Dances“ stehen am Freitag an. Dafür haben sich die Macher etwas Besonderes einfallen lassen.

Diese fünf Profitänzer kommen zu „Let‘s Dance“ zurück

Fünf beliebte Profitänzer kehren für das Viertelfinale zurück. Timon Krause (28) und Ekaterina Leonova (36) tanzen einen Samba zusammen mit Rückkehrerin Mariia Maksina (26). Julia Beautx (24) und Zsolt Sándor Cseke (35) geben einen Contemporary mit Vadim Garbuzov (35) zum Besten.

Anna Ermakova (23) und Valentin Lusin (36) geben bei einem Rumba zusammen mit Massimo Sinató (42) alles. Philipp Boy (35) und Patricija Ionel (28) performen einen Charleston zusammen mit Christina Luft (33) und Knossi (36) und Isabel Edvardsson (40) zeigen einen Cha Cha Cha zusammen mit Kathrin Menzinger (34).

Das Motto der Einzeltänze

Zu Klassikern der Filmmusik werden die Einzeltänze performt. Julia Beautx und Zsolt Sándor Cseke tanzen Quickstep werden zu „We Go Together“ (aus „Grease“) von Olivia Newton-John (1948–2022) und John Travolta (69) tanzen. Philipp Boy und Patricija Ionel tanzen einen Tango zu „Valentine‘s Tango“ (aus „Another Cinderella Story“) von The Twins.

Knossi und Isabel Edvardsson versuchen sich an einem Quickstep zu „I Wanna Be Like You“ (aus „Das Dschungelbuch“). Timon Krause und Ekaterina Leonova haben einen Tango zu „Discombobulate“ (aus „Sherlock Holmes“) von Hans Zimmer (65) gewählt. Anna Ermakova und Valentin Lusin versuchen sich an einem Jive zu „Hey, Pipi Langstrumpf“ (aus „Pipi Langstrumpf“) von Orchester FKM.

Das große Finale von „Let’s Dance“ findet am 19. Mai statt. Für Sharon Battiste und Christian Polanc war nach Folge 9 der RTL-Show „Let‘s Dance“ Schluss. Nun meldet sich der Profitänzer via Instagram. Verwendete Quellen: RTL