„Extrawurst für Z-Promis“: Sophia Thiel feiert auf Wacken und kassiert Shitstorm

Von: Elena Rothammer

Wegen des Regens stoppte der Veranstalter des Heavy-Metal-Festivals Wacken den Einlass. Influencerin Sophia Thiel schaffte es trotzdem auf das Gelände – sehr zum Ärger der Öffentlichkeit.

Wacken – Am Mittwochmorgen (2. August) verkündete der Veranstalter des Wacken Open Air 2023 die Hiobsbotschaft: Wegen starken Regens und Schlamm auf dem Gelände ist die Fläche kaum nutzbar und es gilt ein Einlass-Stopp. Tausende Heavy-Metal-Fans stehen somit vor den Toren. Fitness-Influencerin Sophia Thiel (28) hingegen wurde trotzdem noch auf das Festival gelassen. Im Netz hagelt es dafür Kritik.

Während Wacken-Fans draußen warten müssen: Sophia Thiel feiert unbeirrt auf dem Gelände

Während auf Wacken selbst eine Frühstücksfernsehen-Reporterin im Schlamm-Chaos versank, lässt sich Sophia Thiel davon nicht beirren – ganz im Gegenteil. Wie schon im Vorjahr besuchte die YouTuberin mit ihrer Schwester Bella (36) das Musik-Festival und nahm ihre Instagram-Follower dabei mit.

„Unser Wikinger-Look für Wacken 2023“, schrieb die 28-Jährige zu einem Video, das ihre Verwandlung und den auffälligen Festival-Style zeigte. Tatsächlich durfte die beiden trotz des Einlass-Stopps noch auf das Gelände. In ihrer Story dokumentierte Sophia Thiel sogar noch die Schlammmassen, posierte darin aber unbeirrt mit ihrer Schwester und mischte bei den Konzerten ganz vorne mit. Dafür kassierte die Blondine jedoch einen heftigen Shitstorm.

Sophia Thiels Netz-Auszeit Nach ihrem Mega-Erfolg als Fitness-Influencerin kündigte Sophia Thiel im Mai 2019 plötzlich ihren Rückzug aus der Öffentlichkeit an und verschwand von jetzt auf gleich von der Bildfläche. Erst im Februar 2021 kehrte die gebürtige Rosenheimerin wieder zurück. Danach sprach sie offen über ihre mentalen Probleme, ihre Essstörung und dem Druck, der auf ihr gelastet und schließlich zu ihrem Zusammenbruch geführt hatte.

„So unfair“: Wacken-Fans sind außer sich und schießen gegen Sophia Thiel

Dass Sophia Thiel eifrig Content postet, während die Wacken-Fans vor den Toren warten, sorgt im Netz für Frust. „Wieso dürfen die beiden aufs Gelände und wir wurden fortgeschickt? Wenn es um Sicherheit geht, ist jede Person doch zu viel, oder?“ und „Diese Leute sehen das als ihren Urlaub an, haben lange drauf gewartet und gespart. Sich jetzt so in Pose zu setzen ist für die wie ein Arschtritt …“, lauteten einige kritische Kommentare. Ein anderer Nutzer hingegen wettert: „Extrawurst für die Z Promis… so unfair einfach.“

Ein weiterer Fan machte seinen Ärger Luft und schrieb ausführlich: „Ich finde es absolut nicht in Ordnung, dass ihr noch auf das Festival durftet. In den Storys war zu sehen, dass ihr erst nach dem Anreise-Stopp aufgebrochen seid. Es erweckt den Eindruck, dass Rang und Namen dazu führen, dass man sich darüber hinwegsetzen darf.“ Lieber hätte Thiel ihren Platz jemandem überlassen sollen, der ein wirklicher Fan der Metal- und Festival-Kultur ist, schlägt ein anderer User vor.

Dabei kann die Content Creatorin eine Ablenkung auf Wacken sicherlich gut gebrauchen. Erst vor Kurzem hat sich Sophia Thiel von ihrem Freund getrennt und machte im Netz deutlich, wie sehr ihr das Liebes-Aus zu schaffen macht. Verwendete Quellen: Instagram / sophia.thiel