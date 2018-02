Unfassbar witzig! So legendär nimmt Will Smith seinen Sohn aufs Korn

Will Smith hat seinen 19 Jahre alten Sohn Jaden und dessen Musikvideo zum Song „Icon“ in einer Parodie ordentlich aufs Korn genommen.

Los Angeles - Im eigenen Video rappt Jaden Smith mit blondierten Haaren, schwerer Goldkette um den Hals und zerrissener Jeansjacke vor einem Sportwagen. Der Titel wurde beim Musik-Streamingdienst 100 Millionen Mal abgespielt.

Diese Marke nahm Jadens 49-jähriger Vater zum Anlass, das Video nachzustellen. Darin rappt Will Smith mit ähnlich verschlafenem Gesichtsausdruck und in ähnlicher Kleidung wie sein Sohn in die Kamera, trägt dazu allerdings auch kurze Hosen und Hausschuhe. Aus diesen rutscht er heraus, als er Jadens Tanzschritte nachmacht. Der kurze Clip endet aber im Guten: „Ich bin stolz auf dich, Baby“, sagt Smith an seinen Sohn gerichtet und gratuliert ihm zum Erfolg.

Auch der Teenager nahm die Aktion mit Humor: „Dad, das ist das Lustigste, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe“, kommentierte er das Video auf Instagram. Jaden Smith bedankte sich auch für die Chance, sich frei auszudrücken zu können, auch wenn er „manchmal zu weit“ gehe. Er habe den „besten Vater, den man sich wünschen kann“.

dpa