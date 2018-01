Wow! Sky-Moderatorin Esther Sedlaczek urlaubt in Afrika - und zeigt sich im Bikini

Die Winterpause der Bundesliga ist nicht nur eine Erholungsphase für die Sportler, sondern auch für die Sky-Moderatoren. Esther Sedlaczek lässt es sich ebenfalls gut gehen.

Sansibar-Stadt - Im Pool die Serengeti-Savanne überblicken und die Sonne genießen? Klingt nach einem Traum-Urlaub. Genau diesen verbringt gerade Esther Sedlaczek. In Tansania, Afrika, nimmt die sich die Sky-Moderatorin gerade eine Auszeit vom stressigen Fußball-Alltag.

Auf Instagram hat die Journalistin eine Foto veröffentlicht, auf dem sie im Pool stehend eine Elefanten-Herde beobachtet. Die Serengeti ist ein beliebtes Reiseziel für Touristen, die in Afrika ihr Abenteuer erleben wollen. In ihrem Post beschreibt Sedlaczek die Situation mit dem Satz: „Nicht in Worte zu fassen.“

Nicht in Worte zu fassen #paradise Ein Beitrag geteilt von esthersedlaczek (@esthersedlaczek) am Dez 28, 2017 um 10:01 PST

Die Ex-Freundin von Nationaltorhüter Kevin Trapp hat Silvester in Afrika verbracht. Dort schlenderte sie mit einem Sommerkleid und Sonnenbrille über einen Steg. Ihren Fans im kalten Deutschland wünscht sich einen guten Rutsch. Sie selbst freut sich auf ein Jahr mit „Herausforderungen und neuen Abenteuern“.

AnK