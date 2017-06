US-Komikerin Griffin: Trump will mein Leben ruinieren

"Einfach nur krank!" - so kommentierte US-Präsident Donald Trump ein Schockfoto der US-Komikerin Kathy Griffin. Die entschuldigte sich, gab aber auch Kontra.

Los Angeles (dpa) - US-Komikerin Kathy Griffin (56) feuert nach der harschen Kritik an einem makabren Foto, das den blutüberströmten Kopf von US-Präsident Donald Trump zeigt, zurück.

Die Schauspielerin erklärte auf einer Pressekonferenz, dass sie Todesdrohungen von Trump-Anhängern erhalten habe. Trump sei darauf aus, ihr Leben zu ruinieren, sagte Griffin. Der Secret Service in Washington habe eine Untersuchung gegen die Komikerin eingeleitet, gab Griffins Anwältin Lisa Bloom bekannt.

Das Schockfoto hatte große Entrüstung ausgelöst und auch den Regierungschef selbst in Rage gebracht. "Kathy Griffin sollte sich schämen. Meinen Kindern macht das schwer zu schaffen, vor allem meinem elfjährigen Sohn Barron. Einfach nur krank!", twitterte Trump.

Griffin entschuldigte sich. Sie sei zu weit gegangen, sagte sie in einem Video. Trotz der Entschuldigung hob der Sender CNN die Zusammenarbeit mit der Künstlerin auf, die seit 2001 regelmäßig für CNN die Silvestershow am Times Square in New York moderiert hatte.

Angst habe sie vor Trump aber nicht, sagte Griffin in der Pressekonferenz. Sie werde sich nun noch mehr über ihn lustig machen.

