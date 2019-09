Ihre Filme sahen viele Männer heimlich: Jessica Jaymes tot gefunden - Todesursache unklar

Jessica Jaymes, bekannt aus amerikanischen Schmuddelfilmen, wurde tot in ihrer Wohnung gefunden. Die Todesursache ist bisher unklar.

Ein Freund der amerikanischen Porno-Darstellerin Jessica Jaymes war besorgt: Seit Tagen hatte er nichts von dem Erotik-Star gehört. Er fuhr zu ihr - und fand sie leblos in ihrer Wohnung. Ein alarmierter Notarzt konnte nur noch Jaymes Tod feststellen. Sie wurde nur 43 Jahre alt.

Das berichtet das amerikanische Boulevardmagazin „TMZ“ - und beruft sich dabei auf die Polizei von LA County.

Jessica Jaymes: Amerikanisches Erotikmodel wurde nur 43 Jahre alt

Woran genau Jaymes starb, ist bislang unklar. Doch wie „TMZ“ berichtet, stieß man in ihrer Wohnung auf zahlreiche verschreibungspflichtige Medikamente.

Ihr letzter Post: Vor einer Woche lud Jessica Jaymes noch ein Foto auf Instagram hoch. Auch in der Erotik-Branche hat sich die tragische Nachricht mittlerweile herumgesprochen.

„Ruhe in Frieden - Du wirst immer eine Legende sein“, schreibt Erotik-Darstellerin Joana Angel unter Jaymes letzten Instagram-Post. „Sooo traurig. Ruhe in Frieden wundervolles Mädchen“, kommentiert auch Darstellerin Tayana Tate.

Leblos in Wohnung gefunden: Todesursache von Jessica Jaymes bisher unklar

Unter dem Namen Jessica Michael Ressig wurde das Erotiksternchen am 3. März 1976 in Alaska geboren. Vor ihrer Film-Karriere arbeitete die Amerikanerin zunächst als Grundschullehrerin. Anfang der 2000er fasste Jaymes dann Fuß in der Erotik-Branche. Zunächst drehte sie Soft-Pornos. Ihren großen Durchbruch hatte Jaymes im Jahr 2004: Als erstes Model wurde sie für das US-Männermagazin „Hustler“ unter Vertrag genommen.

Insgesamt spielte Jamyes in über 200 Erotikfilmen mit. Hin und wieder trat sie auch als Schauspielerin Reality-Shows und TV-Serien auf. Noch vor wenigen Tagen erklärte die Amerikanerin ihren fast eine Million Followern auf Instagram, sie habe sich ein paar Tage Auszeit von den Sozialen Netzwerken genommen und sei in den Urlaub gereist.

Auch ein amerikanischer Rockstar, Ric Ocasek, ist kürzlich überraschend verstorben. Genauso wie US-Schauspieler Brian Turk, bekannt etwa aus „Two and a half men“.

kof