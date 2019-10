Vanessa Blumhagen hockt angespannt auf dem Klo - sie postet ein Foto davon 

Sat.1-Expertin Vanessa Blumhagen lässt sich auf der Toilette sitzend ablichten und postet das Foto auf Instagram. Die Fans reagieren überraschend.

Ibiza-Stadt - In letzter Zeit hat Vanessa Blumhagen ihre Instagram-Follower vor allem mit freizügigen Fotos versorgt: Blumhagen oben ohne am Pool, im transparenten Sommerkleidchen oder mit tiefem Dekolleté im Auto. Doch aktuell präsentiert sich die Promi-Expertin im Sat.1-Frühstücksfernsehen in sehr - sagen wir - ungewohnter Kulisse.

Vanessa Blumhagen sitzt auf der Toilette: Dann postet sie das Bild

Die 41-Jährige hat ein Foto gepostet, auf dem sie sitzend auf einer Toilette abgelichtet wurde. Das Bild ist offenbar während ihres Ibiza-Urlaubs entstanden, aus dem sie gerade zurückgekommen ist. Zusammen mit dem Hashtag #ibiza und einem Toilettenpapier-Emoji schreibt sie zu ihrem Bild: „Life is better at the...“.

Blumhagen erledigt allerdings nicht wirklich ihr Geschäft auf dem stillen Örtchen, sondern hat nur eine außergewöhnliche Kulisse für diesen Schnappschuss entdeckt. Auf dem Foto sind mehrere Toiletten neben- und übereinander an einer Wand zu sehen. Auf einer der Keramikschüsseln hat sie - bekleidet wohlgemerkt! - Platz genommen und guckt nach oben. Ob es sich bei dem schmutzigen Raum tatsächlich um eine öffentliche Toilette oder um eine Art eigenwilliges Kunst-Arrangement handelt, verrät die TV-Frau in ihrem Post nicht.

Klo-Foto von Vanessa Blumhagen: Reaktion der Fans überrascht

So ungewöhnlich das Foto von Vanessa Blumhagen ist, so überraschend ist auch die Reaktion der Fans darauf. Denn die sind vom Anblick der Moderatorin auf dem WC überwiegend begeistert. „Wow“, „umwerfend“ oder „ein Traum“. Dabei gab es zahlreiche Urlaubs-Fotos der TV-Expertin, die das Lob „Traum“ eher verdient hätten. Die Follower von Vanessa Blumhagen sind eben echte Fans und schätzen ihr Idol wohl auch gerade für ihren Humor. Kein Wunder, dass auch zahlreiche Klowitze oder Wortspiele rund um Toilettengänge in den Kommentaren zu lesen sind. „Guckste immer so beim Pipimachen?“, will ein Follower wissen. Ein anderer knapper Kommentar: „Krasses Foto“.

Nur wenigen gefällt der Schnappschuss so gar nicht. „Sieht nicht schön aus, von dir gibt es schönere Bilder“ oder drei Daumen-runter-Emojis - es gibt also auch negative Reaktionen. Ob ihnen solche Fotos besser gefallen würden? Erst vor wenigen Tagen begeisterte die Society-Expertin mit einer durchsichtigen Bluse. Und ein Oben-ohne-Foto aus Ibiza erntete erwartungsgemäß ebenfalls viel Lob.

va

