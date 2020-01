Vanessa Blumhagen in Leder-Outfit - RTL-Moderatorin überrascht mit anzüglichem Spruch 

Vanessa Blumhagen überraschte auf dem roten Teppich in einem engen Leder-Jumpsuit. Eine RTL-Kollegin überrascht mit einem anzüglichen Spruch.

Fans von Vanessa Blumhagen sind freizügige Outfits gewohnt.

sind freizügige Outfits gewohnt. Nun besuchte die 42-Jährige die Berlin Fashion Week .

. Sogar eine RTL-Moderatorin staunt über das Leder-Outfit.

Berlin - Fans der Sat.1-Frühstücksfernsehen-Expertin Vanessa Blumhagen sind freizügige Outfits und gewagte Auftritte von ihr mitunter gewohnt. Die Berliner Fashion Week kommt da natürlich wie gerufen. Prompt zeigte sich die 42-Jährige auf dem roten Teppich einer Laufsteg-Show.

Vermutlich wollte die Society-Fachfrau mit ihrem Outfit auf die neuesten Trends hinweisen, und das scheint ihr auch mehr als zu gelingen. In einem engen Leder-Jumpsuit ließ sie sich auf dem roten Teppich ablichten. Ein Moment, den Vanessa Blumhagen natürlich auch ihrer Social-Media-Community nicht vorenthalten wollte.

Vanessa Blumhagen überrascht mit Leder-Outfit auf rotem Teppich

Noch am Abend veröffentlicht die Society-Expertin deshalb ein Foto ihres Outfits. Obwohl darauf nicht einmal annähernd das Dekolleté zu sehen ist, das Vanessa Blumhagen beispielsweise in einer kurzen Instagram-Story zeigt, reagieren Fans auf den Anblick mehr als begeistert. „Wunderschön“, „Du siehst klasse aus“, „Eine Frau, die nicht nur wunderschön aussieht, sondern auch weiß, wie man sich kleidet“, „Heißes Outfit und sicher wieder nichts drunter“ erklären Fans unter anderem in Dutzenden Kommentaren.

Vanessa Blumhagen: Sogar Moderatorin von RTL lässt sich zu Kommentar hinreißen

Doch damit nicht genug, nutzen auch andere Moderatorinnen die Gelegenheit, ihre Begeisterung über das Leder-Outfit kundzutun. So kommentieren auch die Kolleginnen des Sat.1-Frühstücksfernsehens begeistert. Neben Marlene Lufen, Alina Merkau und Karen Heinrichs lässt sich dann auch eine Moderatorin vom Konkurrenz-Sender RTL zu einem Kommentar hinreißen. „Du heißes Ding du“, staunt Jennifer Knäble von „Guten Morgen Deutschland“.

In Leder-Outfits scheint sich Vanessa Blumhagen scheinbar wohlzufühlen. Anfang Januar begeisterte die 42-Jährige ihre Fans bereits in einem engen Rock. Auf ein freizügiges Oben-Ohne-Foto bekam die Moderatorin des Sat.1-Frühstücksfernsehens jedoch viel Kritik. Dabei kann sich der Schnappschuss wirklich sehen lassen, wie einige Fans prompt erklären.