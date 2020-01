Schock-Diagnose für Vanessa Mai: Nur Axel Prahl kann ihr Leben retten

Nicht nur ihr Album erscheint: Vanessa Mai versucht sich erstmals als Schauspielerin in dem ARD-Film „Nur mit dir zusammen“.

München – Nicht nur aus musikalischer Sicht macht Vanessa Mai Schlagzeilen, da ihr neues Album „Für immer“ am Freitag (24.01.2020) erscheinen wird. Das Schlager-Sternchen wird darüber hinaus in ihrem ersten Film mitspielen. In dem ARD-Film „Nur mit dir zusammen“ gibt sie ihr schauspielerisches Debüt und spielt an der Seite von „Tatort“-Kommissar Axel Prahl. Dabei wird sie eine junge Frau verkörpern, die endlich ihren Durchbruch als Sängerin schaffen will.

Vanessa Mai: Erster Film „Nur mit dir zusammen“ (ARD)

Als die junge Sängerin Juli (Vanessa Mai) erfährt, dass ihr totgeglaubter Vater (Axel Prahl) noch lebt und eigentlich eine Rocklegende ist, steht ihre Welt Kopf. Dann folgt der nächste Schock: Juli ist schwer erkrankt. Nur ihr Vater kann ihr Leben retten. Trotz ihrer Diagnose will sie es ganz nach oben schaffen. Der Film wird am Samstag (25.01.2020) um 20.15 in der ARD zu sehen sein. Alternativ kann er auch über die ARD-Mediathek bezogen werden.

„Ich habe immer noch großen Respekt vor der Aufgabe, aber auch mindestens genauso großen Spaß hier am Set“, sagt Mai gegenüber der ARD. Auf ihrem neuen Album „Für immer“ ist auch der Song „Spiegel, Spiegel“ zu hören, der ebenfalls Teil des Films ist. Regie führt Stefan Bühling, das Drehbuch stammt aus der Feder von Judith Westermann.

Vanessa Mai gibt ihr Filmdebut - und bringt neues Album heraus

Ihr am 24.01.2020 erscheinendes Album „Für immer“ ist inzwischen das sechste Studioalbum, das Vanessa Mai veröffentlicht hat. „Es steht dafür, dass ihr für immer hinter mir steht und dafür möchte ich danke sagen. In diesem Album steckt so viel Erfahrung und so viel Herzblut drin“, verriet sie in ihrer Instagram-Story.

