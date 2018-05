So haben wir sie noch nie gesehen! Vanessa Mai zeigt sich komplett ungeschminkt

Schlager-Sängerin Vanessa Mai (26) war zu Gast bei der Beauty-Bloggerin Hatice Schmidt und bekam einen schönen Look verpasst. Doch als sie kam, war sie noch komplett ungeschminkt.

Bielefeld - Die Schlager-Sängerin Vanessa Mai begeistert Publikum und Fans stets mit ihren Songs und ihrer Bühnen-Perfomance. Da spielt natürlich auch das Aussehen der 26-Jährigen eine große Rolle: Ihre sexy Outfits und ihr umwerfendes Make-Up verdrehen regelrecht Köpfe. Nun war die Sängerin bei YouTuberin Hatice Schmidt zu Gast - und das komplett ungeschminkt. Extratipp.com* berichtet darüber.

+ So kennt man sie eigentlich: Heißes Outfit und schwarz geschminkte Augen. © picture alliance / Markus Scholz

Auch Vanessa Mai hat mit Unreinheiten zu kämpfen

Die Beauty-Bloggerin Hatice schwärmt regelrecht von Vanessa Mais reiner und scheinbar makelloser Haut: "Ich komme nicht drüber hinweg, wie perfekt sie ist." Doch während sie mit Hatice vor der Kamera sitzt, gesteht die Sängerin, dass auch sie von Unreinheiten geplagt ist. Ihr ultimativer Tipp an Fans: Vitamine, denn: "Es kommt von innen, Leute!"

+ Komplett ungeschminkt zeigt sich die Sängerin als Gast im Video von Beauty-Bloggerin Hatice Schmidt. © Screenshot YouTube

Passend: Fans sorgen sich um Vanessa Mai: Warum die Sängerin sämtliche Fotos bei Instagram löschte

Vanessa Mai enthüllt: So lange wird sie vor einem Konzert geschminkt

Wer die Sängerin bei einem Konzert besucht, sieht in ihrem Gesicht die zwei stundenlange Arbeit von Make-Up-Artists.Auch in Hatice Schmidts Video bleibt der Schlager-Star nicht lange natürlich und ungeschminkt - denn die verpasst ihr ein volles Make-Up. Von glitzerndem Lidschatten bis hin zu roten Lippen - nach knappen 15 Minuten sieht die 26-Jährige wieder aus, wie man sie kennt.

+ Kurze Zeit später wieder wie gewohnt: Hatice verpasst Vanessa einen tollen Look. © Screenshot YouTube

Fans einfach nur begeistert

Die Fans zeigen sich in den Kommentaren sichtlich begeistert - vor allem von der "Vorher"-Version: "Wie wunderschön Vanessa ungeschminkt ist!" oder "Vanessas Haut ist sooooo flawless" sind da nur zwei der vielen Komplimente. Was aber auch gut ankommt, bei Hatices Zuschauern: Vanessas Art. In den Kommentaren schwärmen alle nur von Vanessas "beruhigender Stimme" und ihrer sympathischen Art.

Hier das Video ansehen:

Das spektakuläre Video gibt es nur bei extratipp.com*. Einfach hier zum Artikel.

Mehr #Fanbase:

Bibi packt aus: Hören sie und Julian wegen der Schwangerschaft mit YouTube auf?

Wow! So unglaublich heiß sind die drei Töchter von Hollywood-Legende Sylvester Stallone

Natascha Berger

*extratipp.com ist Teil des bundesweitenIppen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.