„Schwiegertochter gesucht“-Star Vera Int-Veen rastet bei Helene-Fischer-Konzert richtig aus

Von: Florian Schwartz

Am Mittwoch startete Helene Fischer den Berlin-Auftakt zu ihrer „Rausch Tour“. Auch Vera Int-Veen war im Publikum. Doch bei einem Song dreht die Moderatorin komplett durch.

Berlin – Seit Frühjahr versetzt Helene Fischer (38) deutschlandweit ihre Fans in einen Ausnahmezustand. Der Tour-Titel „Rausch“ ist hier Programm. Nicht nur das aufwendig inszenierte Bühnenprogramm reißt die Fans von den Socken, auch bei den Schlagersongs zeigt das Publikum vollen Körpereinsatz. Am Mittwoch (31. Mai) war in der Berliner Mercedes-Benz Arena auch Moderatorin Vera Int-Veen (55) im Publikum vertreten. Doch die rastet bei einer Nummer komplett aus.

Vera Int-Veen flippt bei Helene-Fischer-Konzert aus

Das Konzertprogramm von „Rausch“ folgt dabei einer ausgefeilten Dramaturgie. Während im ersten Set eher neuere Hits von Helene Fischer erklingen, gibt es im zweiten Set altbewährte Schlagerklassiker, wie „Atemlos durch die Nacht“. Kurz vor dem Finale nimmt die Stimmung noch einmal richtig Fahrt auf. Und da gingen plötzlich auch mit Vera Int-Veen die Pferde durch.

Auf ihrem Instagram-Account hatte die 55-Jährige ein Video hochgeladen, das sie an der Seite ihrer Frau Christiane Obermann inmitten der kreischenden Menge zeigt. Beim Schlager-Hit „Unser Tag“ kann die Moderatorin nicht mehr an sich halten und rastet völlig aus. Lauthals wird der komplette Songtext mitgesungen, als gäbe es kein Morgen mehr.

Fans feiern Vera Int-Veens Ausraster im Netz

Das Video ist unterdessen viral gegangen und wird von Vera Int-Veens Fans im Netz gefeiert. Dabei dürfte der Song „Unser Tag“ gerade für die Moderatorin und ihre Lebensgefährtin von großer Bedeutung sein. Die beiden hatten erst am Sonntag Hochzeitstag. Und der Helene-Fischer-Hit ist inzwischen zum Standard auf der Hochzeitsplaylist frisch vermählter Brauleute geworden.

Bereits 2016 gaben sich Vera Int-Veen und Christiane Obermann das Jawort auf Mallorca. Die beiden kennen sich bereits Mitte der 1990er Jahre. Christiane – die auch mit Spitznamen „Obi“ genannt wird – war auch ihre Managerin. Die beiden leben in Potsdam.

Vera Int-Veen hat sich inzwischen aus dem TV-Business zurückgezogen. Dabei muss sich die Ex-Moderatorin keine große Gedanken machen, wie sie vor kurzem verriet. Verwendete Quellen: instagram.com/vera_intveen/