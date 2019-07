Vera Int-Veen trauert und kündigt an: „Wir sind jetzt alle eine Weile Off“

Vera Int-Veen trauert. Die Moderatorin, bekannt aus „Schwiegertochter gesucht“, teilte nun die Erinnerungen an ihre verstorbene Emma.

Berlin - Nicht umsonst heißt es, der Hund sei der beste Freund des Menschen. Die Vierbeiner sind treue Begleiter, Rückzugsort und gute Freunde. Sie geben, ohne zu nehmen. Umso größer ist bei vielen Hundebesitzern die Trauer, wenn die gemeinsame Zeit zu Ende geht. So ist es auch bei „Schwiegertochter gesucht“-Moderatorin Vera Int-Veen. Nach 15 Lebensjahren verstarb vor Kurzem ihre geliebte Emma. Die Moderatorin verabschiedete sich nun mit einem emotionalen Instagram-Video von dem Golden Retriever.

Vera Int-Veen postet emotionales Trauer-Video

„Emma, 25.03.2004-09.07.2019: Wasserratte, Vielfraß, Kuscheltierchen, Nervensäge, liebstes Engelchen, Sensibelchen und Kämpferin... bis zum Schluss!“, schrieb Int-Veen und postete dazu ein Video. Dabei gewährt die 51-Jährige einen Einblick in die gemeinsame Zeit. Ob bei einer Geburtstagsfeier, beim Hundefriseur, das Spielen im Schnee, gemütliches Zusammensitzen oder wie Emma eine Krone aufgesetzt wird. Die Verbindung zwischen Mensch und Tier stimmte. Das ist deutlich zu sehen.

Mit „Mach´s gut, Emma.“ endet das Video. Weiter schreibt Int-Veen in ihrem Post: „Du fehlst uns unglaublich und wir vermissen dich jetzt schon unendlich doll. Du hast uns wahnsinnig viel Freude geschenkt und wir sind dankbar, dass du immer in unseren Herzen sein wirst. Hab Spaß mit deiner Lotti und allen Freunden, die dich sicher schon mit einem Festmahl im Himmel empfangen haben. Du warst ne kleine Rampensau und auch, wenn es schmerzt, du darfst deine letzten Auftritte noch mit der Welt teilen.“

Fans reagieren verständnisvoll und unterstützen Vera Int-Veen

Am Ende des Posts schreibt Int-Veen: „Wir sind jetzt eine Weile Off, was ihr sicherlich alle versteht. Danke, Vera und Obi“. Verständnis zeigen die Fans genug dafür, dass sich die Moderatorin und ihre Ehefrau Christine, genannt Obi, nun etwas Zeit nehmen, um den Verlust zu verarbeiten.

Die User bekunden ihr Mitleid und geben ein paar warme Worte mit auf den Weg. Manche schreiben auch, dass sie das Video zu Tränen gerührt habe. Nur allzu gut können sich die Fans in die Situation versetzen, die viele schon selbst ertragen mussten.

