„Verarbeitet sie da ihre Beziehung mit Stefan?“: Anna-Carina Woitschack für Fernsehgarten-Debüt verspottet

Von: Jonas Erbas

Noch nie zuvor war Anna-Carina Woitschack im „ZDF-Fernsehgarten“ aufgetreten – das änderte sich in der Ausgabe vom 28. Mai nun. Viele Zuschauer gingen mit der Schlagersängerin allerdings hart ins Gericht.

Mainz – Über Jahre hielt Anna-Carina Woitschack (30) ihrem Lebenspartner und späteren Ehemann Stefan Mross (47) und dessen Schlagershow „Immer wieder sonntags“ die Treue, doch jetzt, wo das einstige Traumpaar sich scheiden lassen möchte, wagt die 30-Jährige neue Wege: Am Sonntag (28. Mai) gab die ehemalige DSDS-Kandidatin ihr überfälliges Debüt im „ZDF-Fernsehgarten“ – doch das kam nicht bei jedem gut an …

Nach Jahren bei „Immer wieder sonntags“: Anna-Carina Woitschack feiert Fernsehgarten-Debüt

Mit Lob geizte Andrea Kiewel (57) nicht, als sie Anna-Carina Woitschacks „ZDF-Fernsehgarten“-Einstand anmoderierte: Die Schlagersängerin sei „eine ganz wunderbare Künstlerin“, deren Songs „pure Freude“ vermitteln, schwärmte die 57-Jährige. Sekunden später stand die angekündigte Anna-Carina Woitschack tatsächlich auf der Bühne des Mainzer Lerchenbergs und performte ihre neue Single „Das Beste“.

„1A-Schlager, 1A-Discofox, da kann zu tanzen und bekommt gute Laune“, jubelte Andrea Kiewel nach dem Auftritt der „Deutschland sucht den Superstar“-Achtplatzierten von 2011. Die war in den Vorjahren an Sonntagen bis dato immer verhindert, stand in der „Immer wieder sonntags“-Starküche – dort wird ihr Fehlen inzwischen einfach totgeschwiegen. Dass sie nun trennungsbedingt Stefan Mross doch noch gegen den „ZDF-Fernsehgarten“ eingetauscht hat, sorgte im Netz für Häme.

ZDF-Fernsehgarten 2023: Die bisher bekannten Mottos 4. Juni 2023: Discofox 11. Juni 2023: Gartengames 25. Juni 2023: Schlagerparty 30. Juli 2023: Mallorca 13. August 2023: Schlagerfestival 3. September 2023: Rock im Garten 10. September 2023: Tiergarten 24. September 2023: Oktoberfest

„ZDF-Fernsehgarten“-Zuschauer wüten nach Anna-Carina Woitschacks Auftritt

Bei Twitter wurde – wie so oft, wenn der „ZDF-Fernsehgarten“ läuft – fleißig gelästert: „Verarbeitet sie da ihre Beziehung mit Stefan?“, spottete ein Nutzer, ein anderer schimpfte: „Kaum ist es mit ‚Immer wieder sonntags‘ vorbei, kommt sie hierher …“. An Kommentaren, die in genau diese Richtung gingen, mangelte es keineswegs: „Anna-Carina hat sich bestimmt von Mross getrennt, um endlich ihren Lebenstraum zu erfüllen: Im Fernsehgarten auftreten“, hieß es in einem anderen Tweet.

Anna-Carina Woitschacks „ZDF-Fernsehgarten“-Debüt kam nicht bei allen Zuschauern gut an: Die Ex von Stefan Mross wurde bei Twitter und Co. teils recht harsch kritisiert © Screenshot/ZDF/ZDF-Fernsehgarten

An ihre alte Wirkungsstätte wird die 30-Jährige in diesem Jahr allerdings dennoch zurückkehren: Am 23. Juli ist sie in der ARD-Show als Gast dabei, wie sie jüngst bei Instagram bestätigte. Dort trifft sie vor den Augen eines Live-Publikums auch erneut auf ihren ehemaligen Lebensgefährten. Der hat seine Zukunft bereits durchgeplant: Er wolle „Immer wieder sonntags“ noch 20 Jahre moderieren, verriet Stefan Mross zuletzt. Verwendete Quellen: „ZDF-Fernsehgarten“ (ZDF; Ausgabe vom 28. Mai 2023), twitter.com