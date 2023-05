Schläge in der Beziehung? Verena Kerth und Marc Terenzi sprechen endlich Klartext

Teilen

Verena Kerth und Marc Terenzi haben nun in einem Interview Klartext gesprochen. Die Anschuldigungen, dass Kerth ihren Partner schlagen würde, seien völlig haltlos, wie die Moderatorin mitteilte.

München - Was ist an den schauderhaften Vorwürfen um Verena Kerth (41) und ihren Freund, Sänger Marc Terenzi (44), tatsächlich dran? Laut Berichten der “Bild”-Zeitung sei die Moderatorin gegenüber Terenzi bereits mehrmals handgreiflich geworden. Im Interview mit der “Abendzeitung” dementiert das Paar nun die Gerüchte.

Verena Kerth und Marc Terenzi sind wütend



„Seit Wochen findet eine Hetzkampagne gegen uns statt. An den Anschuldigungen ist nichts dran. Bei uns gibt und gab es keine Gewalt in der Beziehung. Warum glaubt uns denn keiner?“, sagten beide im Gespräch. Auch die Aussagen von Terenzis guter Freundin Mandy seien einfach verdreht worden. “Es stimmt also nicht”, erklärt der Sänger weiter. Das Paar sei sehr wütend und emotionsgeladen über die schweren Anschuldigungen.



Auch als die beiden auf einen angeblichen Liebesvertrag zwischen ihnen angesprochen werden, reagierte Kerth entsetzt: “So langsam reicht es. Wir müssen uns in aller Deutlichkeit wehren, notfalls auch mit juristischen Mitteln. Es gibt keinen Liebes-Vertrag!“ Der Hintergrund der Vorwürfe: Kerth und Terenzi wären nur zusammen, um sich gemeinsam durch TV-Shows zu bereichern.

Kopie von Montage Dreigeteilt ZRU (7).jpg © Instagram

Nach dem Interview sendete das Paar der Zeitung sogar ein Foto, auf dem es küssend abgebildet ist – das Bild soll als Liebesbeweis dienen. Die beiden sind schon seit ein paar Monaten liiert und inzwischen verlobt. Den Antrag machte der 44-Jährige seiner Partnerin direkt nach ihrem Dschungelcamp-Aus Mitte Januar am Strand in Australien.

Mehr zum Thema: „Tiefer geht‘s nicht“: Marc Terenzi zieht fürs Dschungelcamp blank – RTL-Zuschauer entsetzt.Verwendete Quellen: Bild.de, Abendzeitung